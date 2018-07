Ha jön a baba, ugrik a korona

​Oxana Fedorova

Bors arra volt kíváncsi, hogy hasonló helyzetben mi történne a hazai szépségkirálynővel.



– A versenyszabályzat igazodik a nemzetközi formátumhoz, aminek értelmében csak hajadon és gyermektelen lányok vehetnek részt a versenyen. Minden döntősünk nyilatkozik ezekről, és szerződésben szavatolja adatai valódiságát, tehát ha bebizonyosodik, hogy valótlanságot állítottak, az szerződésszegésnek mi­nősül, és a versenyből való kizárást vonja maga után – nyilatkozta lapunknak Sarka Kata, a Magyarország Szépe versenyigazgatója. Hazánkban július 8-án este a Duna televízión választják meg 2018 legszebb magyar lányát.

Nem is olyan könnyű szépségkirálynőnek lenni! A versenyzőknek muszáj többtucatnyi szabálynak eleget tenniük, miközben külsőre is a legjobb formájukat kell hozniuk. A szélsőséges vélemény kinyilvánítása és a balhés előélet kizáró ok lehet, csak úgy, mint a terhesség! Hiába a tökéletes alak, az elmés szónoklatok, a következő királynőket bizony megfosztották a koronától, mielőtt egy­éves uralkodásuk letelt volna.Brenda Robles ugyan megnyerte a Miss Universe címet 1994-ben, nem sokáig élvezhette a csillogást: néhány hónappal később teherbe esett, ami a koronája elvesztését jelentette. A Puerto Ricó-i lány azóta is többször bizonyította lázadó mivoltát: 2005-ben közmunkára ítélték bolti lopás miatt, 2011-ben pedig egy nála tíz évvel fiatalabb, nős férfival szűrte össze a levet.Hasonlóképp járt a 2002-es Miss Amerika, Ashley Harder. A New Jersey-t képviselő szépség a koronázása után nem sokkal elismerte: gyermeket vár. Mivel a szépségverseny szabályzata kimondja, hogy uralkodása alatt nem eshet teherbe, elvették a koronáját, s az első udvarhölgyének adták. Ashley éppen a 21. születésnapján adott éle­tet kislányának. Vanessa Torres 2011-ben nyerte a Miss Universe-t, ő is teherbe is esett, így kénytelen volt lemondani a koronáról.Oxana Fedorova pletykák áldozatául eshetett, akit 2002-ben Miss Universe-nek választottak. Az orosz szépségről a koronázása után azt terjesztették, gyerme­ket vár. Végül ő maga adta vissza a koronát, mondván, a jogi tanulmányaira akar koncentrálni. Az nem derült ki, hogy valóban terhes volt-e, de az biztos, hogy első gyermeke tíz évvel később, 2012-ben született meg.