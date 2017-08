Ha Cornwallban jár ebbe a halvendéglőbe feltétlenül menjen el

A szigetország legnépszerűbb éttermi kalauza, a Good Food Guide által csütörtökön közzétett ranglistát Nathan Outlaw saját magáról elnevezett étterme vezeti. Az eddigi első a Tóvidéken működő L'Enclume került a második helyre - noha ugyanúgy maximális pontszámot szerzett -, míg a harmadik a londoni Pollen Street Social lett. A negyedik a nottinghami Restaurant Sat Bains, az ötödik pedig Heston Blumenthal sztárséf étterme, a világhírű Fat Duck.



Nathan Outlaw "fenomenálisnak" nevezte, hogy az ő Port Isaac-i vendéglője került az első helyre. Mint mondta, a sikert a "kemény csapatmunkának tudja be". A 39 éves séf 2007-ben alapította ma már két Michelin-csillagos éttermét, amely 2009-ben a 11. helyen debütált a Good Food Guide listáján.



A kiadvány szerkesztője is az éttermi csapat munkáját emelte ki. "Úgy tűnik, senki sem hagyja ott a stábot, legfeljebb átmennek Nathan Outlaw egy másik éttermébe" - mondta Elizabeth Carter, hozzátéve, hogy a csapat nyilvánvalóan nagyon jó főnöknek és szakembernek tartja a séfet.



A jövő tehetségei közül egy 12 helyes kenti étterem, a Stark szakácsát, Ben Crittendent emelték ki. A vendéglő olyan kicsi, hogy még mellékhelyiség sincs benne, a vendégek az út másik oldalán lévő kocsmába mehetnek át elintézni a dolgukat.



A Good Food Guide 1951-ben jelent meg először. Minden évben a vendégektől érkező ezernyi ajánlás és kritika súlyozásával állít össze listát, majd kiküldi ellenőreit az azon szereplő éttermekbe.



Port Isaac, ez a festői angol halászfalu egyébiránt nemcsak Nathan Outlaw étterméről, hanem arról is nevezetes, hogy ott forgatják a Doc Martin című televíziós sorozatot.