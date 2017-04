Győzike szerint nincs azzal semmi gond, hogy a vőjelöltje megverte a lányát

Még le sem ment az Esti Frizbi azon adása, melynek Gáspár Evelin és Győzike lesznek a vendégei, de már több botránygyanús kijelentés is napvilágra került az adásból - írja a life.hu Már korábban kiderült, hogy Hajdú Péter műsorában több botránygyanús kijelentést is tett Gáspár Evelin.Többek között elárulta, hogy apja VV Gigivel lépett félre. Ezt végül Gigi és a testvére, Béci is cáfolták, utóbbi pedig még jól be is szólt Evelinnek - írják.A portál a Ripost információira hivatkozva arról számolt be, hogy Gáspár Evelin szinte fesztelenül beszélt az Esti Frizbi felvételén arról a januári éjszakáról, amikor élete első szerelme ezer ember előtt egy diszkó közepén megütötte.Ezt követően viszont nem az történt, amit várna az ember, hogy az apa a lány védelmére kel, hanem épp ellenkezőleg, még le is torkolta a lányát.Leginkább ugyanis az zavarta, hogy olyan helyen történt a pofozás, ahol sokan láthatták az esetet.

Mondjuk ki, hogy a mi kedves vőjelöltünk, megverte a lányomat, mert ez így történt! Ha otthon ezt csinálja, hát csinálja ezt, de miért kellett annyi ember előtt. Ott, ahol minket mindenki ismer

- mondta el többször egymás után ugyanazt Győző, aki a jelek szerint fel sem fogta, hogy tulajdonképpen legitimizálta a családon belüli erőszakot, ha az a négy fal között történik.