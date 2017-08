György herceg iskolába készül - közel 6 millió forintba kerül majd egy tanév

Nemcsak Nagy-Britannia jövendőbeli uralkodója, György herceg, hanem a szülei által kiválasztott londoni magánintézmény új igazgatója is az első napjára készül az iskolában.



A négyéves György herceg, aki nagyapja, Károly walesi és apja, Vilmos cambridge-i herceg után a harmadik a trónutódlás sorában, szeptemberben kezdi meg előkészítő tanulmányait a Thomas's Battersea nevű intézményben, amelyet egy csütörtökön ismertetett kalauz "nyüzsgő, kissé kaotikus" iskolaként jellemez.



A The Good Schools Guide olyan kozmopolita szülőknek ajánlja a tanintézményt, akik az angol oktatás legjobbját akarják gyereküknek a pénzükért - azért a 17 ezer 604 fontért (5,8 millió forintért), amelybe egy tanév kerül - írta a The Daily Telegraph című lap csütörtökön. A diákoknak jócskán akad lehetőségük megmutatni, miben nyújthatnak kiemelkedőt, a visszahúzódóbb gyerekek viszont kissé túláradónak találhatják az ottani iskolaéletet a kalauz szerint.



A Thomas's Battersea élén szeptemberben új igazgató kezdi meg munkáját. Simon O'Malley az Aberdeeni Egyetemen szerezte diplomáját, tanított Kenyában, és 11 évig volt az igazgatója a Wellesley House School nevű iskolának Kentben. A The Good Schools Guide szerint György herceg leendő iskolájának új igazgatója "ambiciózus és lelkes, a szülők kedvelik és tisztelik".



A Thomas's Battersea iskolában 560 négy és 13 év közötti fiú és lány, osztályonként hozzávetőleg 20 diák tanul. Az intézmény büszke a tudományos laboratóriumoktól a sportig terjedő kiváló felszereltségére. A kalauz szerint az iskolának soknyelvű - 19 - közössége van, és az oktatás színvonala is "meglehetősen jó". A tanárok rendszeresen vesznek részt továbbképzésen, a szülők szerint leginkább az ő megnyugtatásukra.



György herceg édesanyja, Katalin cambridge-i hercegnő korábban azt mondta, nem biztos abban, hogy elsőszülött gyermeke tudja, mi vár rá az iskolában. Az előkészítőbe járó társai között is fiatalnak számít majd, hiszen csak nyáron töltötte be a negyedik életévét.



Az Egyesült Királyság jövendőbeli uralkodója a többi diákhoz hasonlóan a John Lewis márkától származó egyenruhát fog viselni az iskolában. A ruhatár része többek között egy 25 fontos V-nyakú pulóver, a hozzá illő rövidnadrág, piros térdzokni és fekete cipő.



A London délnyugati részében fekvő iskola egyike a brit fővárosban működő négy családi tanintézménynek. Mottója, hogy légy kedves. Nem pártolják, hogy a gyerekeknek legjobb barátjuk legyen, ehelyett a "sok jó barátság" kialakítását szorgalmazzák.