Győrfi Pál is vérét adta egy jó ügy érdekében

A „Zéró Sérülés" nap, egy olyan tematikus program, amelyet a MARS Magyarország a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés jegyében rendezett meg a vállalat csongrád-bokrosi üzemében. A cég dolgozói egy egész napon át olyan helyzetgyakorlatokat sajátíthattak el Győrfi Pál közreműködésével, melyek alkalmazásával megakadályozhatnak baleseteket és sérülteket menthetnek ki szorult helyzetükből. Az eseményen az újra-élesztési technikák elsajátításán kívül még egy közös véradásra is lehetőség volt, ahol Győrfi Pál is vérét adta mások megsegítésére.

Győrfi Pál ismét egy jó ügy mellé állt. A MARS Magyarország „Zéró Sérülés" néven megrendezett balesetmegelőző munkatársi napján az Országos Mentőszolgálat szóvivője a nap közös véradásán saját vérét is felajánlotta mások segítésére és újra-élesztési bemutatóval is segítette a résztvevőket abban, hogy ha az élet úgy hozza, ők is hétköznapi hősökké válhassanak.

„Örömmel tölt el, hogy MARS-hoz hasonlóan egyre több vállalat gondolja komolyan, hogy a munkavállalóinak biztonságot adhat az a fajta tudás, ami korábban csak a hivatásos életmentők privilégiuma volt." – mondta az Országos Mentőszolgálat szóvivője. -

Mi mentők, fontosnak érezzük, hogy egyre több fórumon eljuthasson az emberekhez az üzenet, hogy nem kell szuperhősnek lenni ahhoz, hogy a mindennapokban segítséget nyújthassunk egy baleset, vagy rosszullét helyszínén: gyakran az is életmenő lehet, aki elég figyelmes és higgadtan képes reagálni veszélyes helyzetekben. Illetve azzal is sokat segítünk, ha vért adunk, ahogy mi tettük a rendezvényen

– tette hozzá Győrfi Pál.A MARS amellett, hogy a „Zéró Sérülés" programjával kitüntetett figyelmet fordít a munkahelyi biztonság megteremtésére, ezen a napon 1-1 millió forintot is adományozott a Csongrád-Szentesi Tűzoltóságnak és Mentőszolgálatnak munkakörülményeik javítására.

Az életmentő munka nehéz hivatás, és elismerésre méltók azok, akik nap mint nap életüket kockáztatják mások épségéért

– mondta el Szabó Gábor a MARS csongrád-bokrosi gyárának igazgatója.Magyarországon 2016-ban több mint 23 ezer munkahelyi baleset történt, ebből 80 halállal végződött*. Az esetek következtében több mint 23 ezer dolgozó vált munkaképtelenné három napnál hosszabb időre. A legveszélyesebb ágazatok a gépipar, a feldolgozóipar, szállítmányozás, posta és távközlési iparágak voltak. Ezek a vészjósló adatok késztették a MARS vezetőit arra, hogy megelőzés céljából megrendezzék a Zéró Sérülés nevű, balesetmegelőző programjukat, szakértők bevonásával.