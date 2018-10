Gyomorgörcs, hányás, hasmenés: mérgező is lehet a dísztök

Illusztráció

A tökfélék családjába tartozó fajok közül nem mindegyik ehető, a dekorációs célra szánt dísztökök toxikus vegyületeket tartalmaznak, ezért fogyasztásuk már kis mennyiségben is komoly, kellemetlen tüneteket okoznak: gyomorgörcsöt, hányást, hasmenést, kiszáradást - figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).A Halloween Magyarországon is egyre népszerűbb, a Nébih ezért felhívta az élelmiszerüzletek figyelmét, hogy különítsék el az ehető tökféléket a dísztököktől, illetve a nem ehető fajták esetében egyértelműen jelöljék, hogy a termék fogyasztásra alkalmatlan. Az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság ugyanakkor a vásárlók figyelmét is felhívja arra, hogy étkezési célra csak garantáltan ehető tökfélét használjanak fel, a dísztököket pedig csak eredeti rendeltetésüknek megfelelően használják.A Nébih tájékoztatása szerint Franciaország jelezte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak, hogy jelentősen megemelkedett a tökfélék okozta ételmérgezések száma. Az elmúlt öt évben 353 esetet regisztráltak, és a szám évről évre nő. Hasonló esetekről más uniós tagállamok is beszámoltak. A megbetegedéseket csaknem 40 százalékban boltban vásárolt, míg 60 százalékban otthon termesztett tökfélék fogyasztása okozta. Az esetszám a nyár végi, őszi szezonban tetőzött, ami összefüggésbe hozható a közelgő Halloweenhez kapcsolódó szokásokkal, ebben az időszakban ugyanis megnő a kereslet a dekorációs célra szánt dísztökök iránt.