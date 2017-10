Gyilkos hóemberek garázdálkodnak Norvégia tájain, lassan lefolyó drámák várhatók nyugat felől - íme a heti mozikínálat

Hóember

HHhH - Himmler agyát Heydrichnek hívják

Happy End

A cím maga finoman szólva sem kelt rettenetet, ám ha belegondolunk, hogy a film egy brutális sorozatgyilkosról szól, aki ha leszáll az első hó szedi áldozatait, a tetthelyeken hóembereket hagyva, egyből átgondolja az ember előítéleteit a béna címválasztással kapcsolatban. Jo Nesbř azonos című regényének film változatában Michael Fassbender nyomoz lélegzetelállító tájakon a gyilkos után, a rendező pedig az Engedj be!-t is jegyző Thomas Alfredson. Fassbender egy interjújában elmondta, hogy egy eléggé izgalmas kis krimire számíthatnak a nézők, ám az, hogy igaza volt, vagy csak hazabeszélt, majd csütörtökön eldől.A HHhH egy életrajzi történelmi akciófilm. 1942-ben a londoni cseh ellenállás megtervezi az Anthropoidot hadműveletet, melynek keretein belül két katona, Jozef Gabcik és Jan Kubis indul Prágába, hogy meggyilkolják Reinhard Heydrich-et, az SS vezetőjét. A 120 perces film első fele elég feszesre, drámaira sikeredett, itt helyez minket a film kontextusba, megismerkedhetünk Heydrich múltjával, karriertörténetével. A film második fele már klisésebb, és nem bont ki kellőképpen egyes karaktereket, például arra sem tér ki, hogy a főszereplő, aki a „végső megoldás" megálmodója, hogyan is képes ezt az egészet feloldani magában. Ennek ellenére, ha komolyabb hangvételű filmre vágysz, kiváló választás.Michael Haneke legújabb filmjében egy nagypolgári család drámájának lehetünk tanúi. Anne élete kezd széthullani, mikor betegeskedő apjától megörökli annak építőipari vállalatát. Ez idáig öröm az ürömben, de rövidesen alkoholista fiának jóvoltából baleset történik az egyik építkezésen, majd az is megbolygatja a szálakat, hogy Anne testvérének, Thomasnak múltjából sötét titkok kerülnek a fényre. A helyzetet nem segíti, hogy hírtelen megjelenik a házban Thomas első házasságából született lánya is. Haneke olyannyira hű magához, hogy néha már túlzásokba esik: a film lassú, tele fölösleges jelenetekkel, nem magyaráz, a film értelmezése teljes egészében a nézőre van bízva. Ezekért cserébe viszont páratlan színészi alakításokat kaphatunk.