Gyermeket vár Meghan Markle, Harry herceg felesége

Gyermeket vár Meghan sussexi hercegnő, Harry herceg felesége. A hírt hétfőn jelentette be rövid közleményben a Kensington-palota, a házaspár londoni rezidenciája.



A kétsoros közleményből egyelőre csak annyi derül ki, hogy a gyermek érkezése tavasszal várható.



Harry herceg - II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - május 19-én esküdött örök hűséget Meghan Markle amerikai színésznőnek Windsor ősi királyi kastélyában. Az esküvő után az uralkodó a Sussex hercege, valamint hercegnője címet adományozta nekik.



Harry és Meghan első gyermeke a hetedik helyet foglalja majd el a brit trónutódlási sorban, majdani nagypapája, vagyis Károly trónörökös, valamint Harry bátyja, Vilmos herceg, Vilmos három gyermeke, valamint édesapja, a trónöröklési sorrendben hatodik helyen álló Harry után.



A hercegi házaspár első gyermekének trónöröklési helyét immár nem befolyásolja, hogy fiúnak vagy leánynak születik, ugyanis a brit kormány kezdeményezésére elindított reformfolyamat eltörölte a királyi fiúutódok trónutódlási elsőbbségét.



Így ha Harry herceg és Meghan hercegnő első gyermeke leány lesz, akkor is megtartaná hetedik helyét a trónöröklési sorban, ha majdan születne egy öccse is, és csak akkor kerülne hátrébb, ha Vilmosnak és feleségének, Katalin hercegnőnek születne még egy gyermeke.



Harry és Meghan elsőszülött gyermeke a királynő nyolcadik dédunokája lesz.



A 93. évében járó uralkodót egy éven belül a harmadik dédunokával örvendeztetik meg leszármazottai: április 23-án született Lajos herceg, Vilmos és Katalin harmadik gyermeke, június 18-án pedig Zara Tindall, II. Erzsébet királynő legidősebb leányunokája - a királynő és férje, Fülöp herceg egyetlen leányának, Anna hercegnőnek a lánya - adott életet második leánygyermekének.



Meghan hercegnő terhességéről a királynőt állítólag már pénteken értesítették, Eugénia hercegnőnek, az uralkodó harmadik gyermeke, András yorki herceg leányának esküvőjén. A Windsorban tartott menyegzőn Harry és Meghan is jelen volt, és a sajtótalálgatások szinte azonnal elindultak Meghan esetleges terhességéről, miután a hercegnő egy hosszú és bő, a viszonylag tavaszias, enyhe időjáráshoz nem illő kabátban jelent meg.



A londoni fogadóirodák máris kiírták az első nyereményesélyeket Harry és Meghan gyermekének nevére.



A legnagyobb országos fogadási hálózat, a Ladbrokes hétfő délelőtt a leánynevek közül a Victorát, a fiúnevek közül az Albertet és az Arthurt kínálta játékra a legnagyobb valószínűséggel, vagyis a legkisebb nyeremény ígéretével. A Victoria névre 8/1, az Albert és az Arthur névre egyaránt 10/1 nyereményeséllyel lehet jelenleg fogadást kötni.



A Victoria név Viktória királynőre, a jelenlegi uralkodó üknagymamájára utalna, Albert II. Erzsébet királynő VI. György néven trónra lépett édesapjának első neve volt, és az Artúr is szerepelt az 1952-ben elhunyt VI. György nevei között.



A dédszülők, vagyis II. Erzsébet és Fülöp herceg neveit a Ladbrokes kisebb valószínűséggel, így nagyobb, egyaránt 16/1-es nyereményígérettel kínálta hétfőn fogadásra.