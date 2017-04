Gyermeket vár a teniszcsillag

A hivatalos bejelentés előtt már ezt az elég egyértelmű képet posztolta a sportoló

Serena Williams megerősítette, hogy gyermeket vár, emiatt kihagyja az idei szezon hátralévő részét, de tervei szerint jövőre visszatér a teniszpályára.A 35 éves amerikai sztár - aki hétfőtől ismét első lesz a világranglistán - szóvivőjén keresztül tette meg a hivatalos bejelentést azok után, hogy szerdán egy világhálóra feltöltött fényképpel már sejtette, hogy várandós.A sportoló a Snapchat nevű közösségi oldalra töltött fel egy fürdőruhás fotót, amelyen jól láthatóan gömbölyödik a hasa. Az oldalon rövid ideig látható képre csupán ennyit írt: "20 weeks", azaz "20 hét".

"Boldogan jelentem be, hogy Serena őszre várja gyermekét" - mondta Kelly Bush Novak, aki hozzátette: Williams jövőre szeretné folytatni a pályafutását.A 23-szoros Grand Slam-győztes játékos, a világ legjobban kereső női sportolója decemberben jelentette be, hogy jegyben jár a Reddit közösségi oldal társalapítójával, Alexis Ohaniannel.A mostani hír alapján Serena Williams már akkor is várandós volt, amikor januárban megnyerte az Australian Opent. Azóta nem játszott, térdsérülésre hivatkozva.