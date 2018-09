Gyermekei jóvoltából tovább gyarapszik a Lázár Ervin-gyűjtemény

Lázár Ervin és felesége, Vathy Zsuzsa gyermekeinek jóvoltából újabb darabokkal gyarapodik a Petőfi Irodalmi Múzeum Lázár Ervin-gyűjteménye. A hagyaték átruházásáról szóló szerződést kedden írták alá az örökösök és Prőhle Gergely, a múzeum igazgatója.



Prőhle Gergely kiemelte, hogy a múzeumba olyan tárgyak, személyes emlékek és kéziratok kerülnek, amelyek bemutatják egy-egy alkotás keletkezése mögött meghúzódó emberi kapcsolatokat, történeteket, valamint szólnak a művek elkészültekor az adott szerzőpárost vagy házaspárt érő hatásokról is.



"Azt gondolom, hogy azért van ennek ekkora jelentősége, mert Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa egy olyan házaspár a magyar irodalom történetében, akik tényleg generációkon átívelve hatottak és hatnak az olvasókra" - emelte ki. Hozzátette: egy ilyen fontos hagyatéknak mindenképpen közgyűjteményben van a helye és hálásak érte, hogy ezt az örökösök is így gondolták.



"Ez az anyag, amit most megkapunk, azt a lehetőséget adja meg a jövő kiállításai számára, hogy egy egészen más aspektusból is ráláthassanak a magyar irodalomban fontos szerepet játszó alkotók életének személyesebb vonatkozásaira" - emelte ki. Az intézmény távlati célja, hogy ezek az anyagok is digitalizálva legyenek - fűzte hozzá.



Kalla Zsuzsa gyűjteményi igazgató kiemelte: a hagyaték darabjai az adományozók, Lázár Fruzsina és Lázár Zsigmond segítségével lesznek feldolgozva, így például a dedikált kötetekben található vagy személyes információk össze is kapcsolódnak majd.



Lázár Ervin még életében, 1998-ban átadott a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára számára egy jelentősebb dokumentum-együttest, amelyben magánlevelezésének, különböző szerkesztőségekkel, kiadókkal folytatott levélváltásainak egy része, meséinek, elbeszéléseinek, hangjátékainak kéziratai, naptárai voltak, valamint az a barátai levágott nyakkendővégeiből álló gyűjtemény is, amely egyfajta emlékkönyvként is működött.



Az író az 1998-ban indult Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja volt és a PIM jó kapcsolatot ápolt özvegyével, a közelmúltban elhunyt Vathy Zsuzsa íróval is, akinek feltett szándéka volt, hogy a még általa őrzött kéziratok is a múzeumba kerüljenek. Közös könyvtáruk több ezer kötetet számlál, amelynek jelentős részét a barátok és pályatársak ajánlásokkal is ellátták. Az egyben maradt könyvtár segítségével feltárul a két alkotó teljes kapcsolatrendszere. A hagyatékban található Ágh István, Alföldy Jenő, Bella István, Kányádi Sándor vagy Janikovszky Éva által dedikált kötet, de lehet találkozni Vathy Zsuzsa pápai kötődésének darabjaival, a sakk iránti érdeklődés dokumentumaival, valamint a Lázár Ervinnek szóló, különleges hangvételű, játékos ajánlások sokaságával is.



Nemcsak Lázár Ervin személyes dokumentumait, családi iratait, jegyzetfüzeteit, hanem Vathy Zsuzsa levelezését, műveinek kéziratait is megkapja a múzeum.



A könyvek és a kéziratos anyag mellett az írók személyes tárgyaiból, ruhadarabjaiból, családi fényképeiből is válogathatnak a múzeum dolgozói, valamint számos neves képzőművész, köztük Banga Ferenc, Keserü Ilona, Kő Pál, Réber László alkotásaiból, amelyek eddig lakásuk falait díszítették.