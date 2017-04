Gyermek modellek a kifutón a Kids Fashion Dayen - fotók

Az április 23-i rendezvényen több mint 50 kis modell, akár a nagyok, részt vettek próbákon, kaptak extrém hajakat és a kornak megfelelő sminkeket. A divatnapon több korszak klasszikus ruháit is bemutatták a gyerekek: Gothic, Rockabilly, Hippie majd utána fürdőruha, pizsama és hétköznapi viselet is sorra került.Az ország legnagyobb gyerek divatbemutatóján egészen kicsik is végigsétáltak a tíz méter kifutón, miközben kattogtak a vakuk. A Kids Fashion Day-en a mindenki által ismert nagy márkák mellett divattervezők is bemutatkoztak."Másfél éve kezdtem, sokáig csak magamnak varrtam. Másfél évvel ezelőtt a keresztlányomnak késztettem az első gyerek ruhát, akkor szerettem bele ebbe. Leginkább a Rockabilly stílust szeretem, sok ruhát varrok gyerekeknek, hogy megismerjék ezt a különös világot. A fiam, Zalán is imádja ezeket a stílusú ruhákat, és a varrásnál is segít nekem" - mondta Somogyi Tímea divattervező, a Zelmea márka ötletgazdája.Bartalovics Ildikó, a Kids Fashion Day főszervezője kiemelte: a divatbemutatón felvonuló gyerekek közül többen szerepeltek már hazai vagy nemzetközi szépségversenyeken. A legkisebb fellépő kislány 4 éves volt, aki a tizenévesekkel egyenrangúan helytállt a kifutón. A szervező szerint a divatbemutató és az előtte levőképzések a gyerekek számára nagyon hasznosak, az élet számos területén tudják kamatoztatni az itt megtanultakat.