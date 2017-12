Gyerekeknek készített Messengert a Facebook

Másfél éves fejlesztést követően a Facebook piacra dobta a Messenger Kids nevű új applikációt, amelyet specifikusan a 13 év alatti gyerekek számára készítettek (a "rendes" Facebook-regisztráció életkorhoz kötött, 13 év alattiak nem regisztrálhatnak). Az új alkalmazással eddig érintetlen piacra terjeszkedett a cég, amellyel egyrészt szeretné minél korábban kialakítani a márkahűséget, és ezzel megakadályozni más csevegőappokra, legfőképp a Snapchetre való átszokást, másrészt pedig az aggódó szülőknek szeretne végre megnyugvást adni azzal, hogy teljes felügyeletet gyakorolhatnak gyermekük profilja felett.A Facebook közvéleménykutatást is tartott az ügyben, amely szerint a fiatalabb generáció is használja a Facebookot, azonban a szülők aggodalmukat fejezték ki, mert gyermekeik mindenféle felügyelet nélkül léphetnek kapcsolatba idegenekkel. A felmérés rámutatott arra is, hogy a szülők mindaddig nem bánnák, hogy gyermekeik használják a közösségi odalt, amíg ellenőrzésük alá tudják vonni a gyermek online tevékenységét.Ez alapján készítette el az alkalmazást a Facebook. A gyermek telefonjára letöltött applikáció a szülő fiókjából vezérelhető, amelyen keresztül engedélyezheti a szülő a videóbeszélgetést, a fotó- és videóküldést, a chatbeszélgetéseket valamint jóváhagyhatja az ismerősnek jelöléseket.Az alkalmazás egyelőre csak az Egyesült Államokban és kizárólag Apple operációs rendszereken érhető el.