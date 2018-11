Gyerekek vették át az irányítást a tűzoltóságon

Ebben az időszakban felcserélődnek a szerepek, a repülőtértől a vasútig, a rendőrségtől a könyvtárig gyerekek veszik át az irányítást a felnőttektől és hallatják a hangjukat az élet minden területén.A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság apró tűzoltóruhákkal és izgalmas programokkal fogadta a gyerekcsoportot. A II. kerületi laktanyában a kis kollégák megismerkedhettek a négylábú segítőkkel is, Kabossal, a tűzvizsgáló drótszőrű magyar vizslával, Karmával, a személykereső ebbel, valamint Fonduval, az oktató kutyával, aki csaholva tesz jelentést feletteseinek.A mini-katasztrófavédelmisek megismerkedhettek a körletekkel, a tűzoltók mindennapjaival, birtokba vehették a parancsnok irodáját és kipróbálhatták a kommunikációs eszközöket. Egyszer csak megszólalt a riasztó, a gyerekek pedig a megbeszélt koreográfiával beugráltak a tűzoltó kocsikba és a sofőr mögött megtettek egy kört – egészen az udvar közepén lángoló tűzig, amelyet porral oltóval és vízsugárral is sikerült megfékezni. Ezt a napot aligha felejtik el a gyerekek, és néhányan talán a tűzoltó hivatáshoz is kedvet kaptak.A gyermekjogok ünnepén több tucat szervezet, vállalat és sportegyesület jelezte, hogy szeretné a maga módján felerősíteni a kicsik hangját. Többek között a Főpolgármesteri Hivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos-Rendőr-főkapitányság, az Országos Mentőszolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ, a MÁV, a Gyermekvasút, a Budapest Airport, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az OTP Bank, a Claas, a NetPincér, az ICO, a Cherrisk, a LEGO Csoport, az Andrássy Élményközpont, a Ferencvárosi Torna Club, a Budapesti Fesztiválzenekar, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Nemzeti Színház, az Örkény Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház csatlakozott a programhoz változatos programokkal, de a lista folyamatosan bővül és számos önkormányzat is úgy döntött, hogy támogatja a kezdeményezést.„Nagy örömmel vállaltuk, hogy részt veszünk a Gyerekhang programjában, itt most kis kollégákat köszöntöttünk, akik olyan kiváló teljesítményt nyújtottak, hogy a végén tiszteletbeli tűzoltókká avattuk őket" – mondta Kisdi Máté főhadnagy, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.„Elindítottuk az idei Gyerekhang programunkat, november 20-án és az addig tartó időszakban a gyerekek az élet minden területén hallathatják a hangjukat. A legfőbb üzenet azonban az, hogy ne csak ilyenkor, hanem a mindennapokban is figyeljünk a gyerekekre, adjunk nekik információt az őket érintő kérdésekről, hallgassuk meg a véleményüket és vegyük azt figyelembe az ő életükről is szóló döntéseknél" – mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.November 20-án a város számos pontján UNICEF kékbe öltöznek majd az ikonikus épületek és a szervezet arra kéri a gyerekeket, valamint a gyerekjogok iránt elkötelezett munkahelyi, baráti társaságokat, hogy vegyenek fel kék ruhát és posztoljanak magukról a #GoBlue és a #WorldChildrensDay, valamint #UnicefHungary hashtagekkel.A Gyerekek Világnapján mindenki támogathatja a gyerekjogok érvényesülését – vagyis a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeit - a 136 66-os adományvonal hívásával, vagy sms küldésével, ami 500 forint adományt jelent.