Gyászol a zenevilág: meghalt a világhírű lemezlovas

Meghalt Marcus Intalex, valódi nevén Marcus Kaye, manchesteri drum'n'bass dj és producer, a műfaj egyik legismertebb alakja - számolt be róla a BBC.



A lemezlovas egy londoni klubban lépett volna fel hétfő este, ám a Pickle Factory a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a koncert elmarad - írta a BBC News.



Kaye halálhírét a lemezkiadója is megerősítette a hivatalos Facebook-oldalán. A burnley-i származású dj barátai a Twitter mikroblog portálon emlékeztek meg a producerről.



Egyelőre nem tudni, hogy Marcus, aki Trevino művésznéven a house és a techno műfajában is tevékenykedett, hogyan halt meg.