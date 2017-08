Gyász! Meghalt az Egyesült Államok egyik legelismertebb zenésze

Tennessee állambeli Nashville városában elhunyt Glen Campbell, az Egyesült Államok egyik legelismertebb countryzenésze - jelentette be egy közösségi portálon a művész családja.Az évek óta Alzheimer-kórban szenvedő Campbell 81 évet élt. Lágy hangjával és kiváló gitárjátékával örökzöld slágereket teremtett. Az Egyesült Államokban a 20. század egyik legnagyobb countryzenészeként tartják számon. Életéről több dokumentumfilm is készült.Glen Campbell Arkansas állam egyik kisvárosában, Billstownban született, gyapotszedő munkások 17 gyermekes családjában. Rendkívül szerény körülmények között nőtt fel. Az 1950-es években a kaliforniai Los Angelesbe költözött, ahol dalszövegírással kezdődött művészi karrierje.Első lemeze 1961-ben jelent meg, s legnagyobb - külföldön is legismertebb - sikerét az 1975-ben megjelent Rhinestone Cowboy című számmal aratta. Nem csupán énekelt és gitározott, hanem televíziós műsorokat is vezetett és vállalt néhány filmszerepet is. Az 1960-70-es években saját televíziós sorozata futott a CBS televízióban.Fél évszázadot átölelő karrierje során több mint 70 albumot adott ki, és dalait, zenéit eddig 45 millió hanghordozó örökíti meg. Művészetét hat Grammy-díjjal és számtalan zenei kitüntetéssel ismerték el.Glen Campbell 2011. júniusában jelentette be, hogy Alzheimer-kórban szenved, s akkor vissza is vonult a nyilvánosságtól. Utolsó albumát 2012-ben adta ki.