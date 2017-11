Gyász! Meghalt a soul fehér lovagja

Meghalt 78 éves korában Wayne Cochran, "a soul fehér lovagja", a hatvanas és hetvenes évek különleges megjelenésű amerikai énekese - közölte a zenész fia, Christopher Cochran.A magasra tupírozott hajáról ismert sztár, akiért fénykorában a Blues Brothers, Rod Stewart és Elvis Presley is rajongott, rákban halt meg floridai otthonában november 21-én.Legnagyobb slágerét, a Last Kisst a Pearl Jam dolgozta fel 1998-ban, a Goin' Back to Miamit a Blues Brothers a nyolcvanas években játszotta koncertjein.A zenészélettől és a partiktól megfáradva szakított zenekarával, a C.C. Ridersszel és a hetvenes években egyházat alapított Voice for Jesus Christ néven, melynek papja lett.A Georgia államban született, európai származású Cochran a fekete zene bűvöletében nőtt fel."Sose hallottam ki a zenéből, hogy milyen bőrszínű emberek játsszák. Csak zene volt és hozzám szólt, megindított" - nyilatkozott 2011-ben a Miami Heraldnak.Később szülővárosából, Thomastonból Maconba költözött, itt találkozott Otis Reddinggel, akinek Shout Bamalama című kislemezén már ő basszusgitározott.Élete végéig a popzene erejével hirdette az igét, azt mondta, egyháza nem hagyományos gyülekezet, hanem olyan hely, ahol a hívők extázisba eshetnek, jól érezhetik magukat, boogie-zhatnak.