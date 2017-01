Gundel Takács Gábort megoperálták

Bal karján viselt jól megtermett fáslit, amely ugyan színében szinte passzolt öltönyéhez, mégis azonnal szemet szúrt mindenkinek. A nézők és a versenyzők is meglepődtek, amikor a műsorvezető belépett a stúdióba. Gundel, ahogy azt a szerdai adásban láthatták is a televíziónézők, azonnal megnyugtatott mindenkit, nincs ok aggodalomra - írja a BorsOnline – Síeltem, és a két ünnep közt sikerült síbalesetet szenvednem – mondta el Gundel Takács Gábor. – Meg kellett operálni a vállamat, ezért viselem ezt a „kartartót" – mutatta a speciális hevedert, majd vidáman hozzátette: – A sé­rülésem miatt egy adás se ma­radt el. Köszönöm az ér­deklő­dést, már tényleg sokkal jobban vagyok.Tény, semmi sem árulkodott arról, hogy Gundel Takács Gábor sérülten, kisebb síbalesete után vezeti a műsort: a tőle megszokott pontossággal, profizmussal kérdezett, poénjai ültek, s őszintén örült, amikor a játékos helyes választ adott.A Maradj talpon! című szóra­koz­tató vetélkedő műsor 2011. ok­tó­ber 3-án indult, és azóta óriási siker, a közszolgálati televízió legnézettebb műsora. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, aminek alkalmából tegnap, pénteken az M5 Kulturális csatorna műsorvezetőivel, arcaival és tanáraival játszott együtt Gábor.