Gundel Takács Gábor legendás műsorával tér vissza a TV2 képernyőjére

Beigazolódni látszik, amit a Bors a hónap elején már megírt: jó tíz év után visszatérhet Gundel Takács Gábor a TV2 kép­ernyőjére, ráadásul egy olyan műsorral, amit egyszer már sikerre vitt.A tárgyalások szerint újból műsorra tűznék az Áll az alku című game show-t. Ez volt az a „táskás" játék, ami nézettségben még a konkurens csatornán futó verhetetlen Barátok köztöt is képes volt legyőzni egykor.„Ez megfelel a valóságnak, megerősítem, hogy én is egyike vagyok azoknak, akiket megkerestek. Igen, velem is tárgyaltak, de még nincs mit bejelenteni. Ha lesz mit, akkor természetesen ezt megtesszük" – mondta a Borsnak május elején Gundel Takács Gábor.Azóta eltelt három hét, és a lap információi szerint megszületett a megállapodás, vagyis tényleg áll az alku Gundel és a TV2-közt.– Gundi jó szakember, népszerű, az Áll az alku vele sikerműsor volt, és az is lesz, mert megszületett a megállapodás –. – Ha­marosan aláírják a szerződést is. Feltételezem, nyáron elkezdődik a forgatás, mert az Áll az alkut ősztől műsorra tűzik.A TV2 sajtóosztálya azt válaszolta, hogy korai még az őszi műsorokról beszélni.