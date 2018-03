Gundel Takács Gábor a Pesti Vigadóban lesz házigazda

A Televíziós Újságírók Díja gála a televíziós szakma egyik legfontosabb eseménye, ahol együtt ünnepeljük az előző év kiemelkedő televíziós teljesítményeit, legyenek azok bármely csatornához köthetők. Az ünnepélyes díjátadó jó alkalom, hogy a televíziózással kapcsolatban arra irányuljon a figyelem, ami a lényeg: a szórakoztató, igényes produkciókra

A Televíziós Újságírók Díját idén tizenkét kategóriában, ünnepélyes díjátadó gálán adják át 2018. március 28-án.Gundel Takács Gábor, nem csak házigazdaként vesz részt az eseményen. Még az is előfordulhat, hogy ő is egy díjjal tér haza, mivel a jelöltek listáján is szerepel.- mondta el az Origónak Gundi.