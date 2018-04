Guillermo del Toro animációs családi filmeket fog készíteni

Chris DeFaria, a DreamWorks Animation Film Group elnöke csütörtökön jelentette be, hogy Toro, aki a stúdió Kung Fu Panda című animációs filmsorozatának második és harmadik részében is közreműködött - először tanácsadóként, majd vezető producerként -, írója, producere és rendezője lesz a stúdió számára készülő produkcióknak.



"Guillermo egyedülálló tehetséggel alkot meg emlékezetes világokat és karaktereket, és mi úgy hisszük, hogy a vele készülő filmjeinket még nemzedékeken át emlegetni fogják az animációs mozik rajongói" - fogalmazott közleményében DeFaria.



"Az animáció olyan művészeti forma, amely már gyerekkorom óta jelentős hatással van a munkámra. Számomra ez jelenti a tökéletes médiumot a legfurcsább, legvadabb ötletek megvalósításához" - jegyezte meg a filmrendező a közleményben.



Del Toro A víz érintése című fantasy filmje tizenhárom jelölésből négyet váltott díjra az idei Oscar-gálán, elhozva a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó elismerést is. A mozi globális jegybevétele megközelíti a 194 millió dollárt.



A filmrendező a hónap elején a Fox Searchlight stúdióval írt alá megállapodást olyan élőszereplős filmes projektekről, amelyeket íróként, producerként és rendezőként is jegyezni fog.