Gubás Gabi: Találjátok meg a haza vezető utat!

Gubás Gabi

Gubás Gabi az idei kampány arca elárulta, hogy miért különösen fontos számára édesanyaként ez a téma, Kárász Róbert - a kezdeményezés megálmodója - pedig arról mesélt, hogy milyen személyes indíttatás vezetett ahhoz, hogy életre hívja a mozgalmat. Idén a JOY Magazin is támogatja az eltűnt gyermekek megmentéséért folyó küzdelmet. Május 28-án 12 helyszínen zajlanak a programok, hogy felhívják a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy odafigyeljünk egymásra.

- Azt gondolom, kötelességem odaállni a gyermekek vagy hátrányos helyzetű felnőttek segítéséért összefogó kezdeményezések mellé. Az Ezer Lámpás Éjszakája anyaként különösen érzékenyen érint. Teljes mértékben át tudom érezni azoknak a szülőknek a helyzetét, akik elvesztenek vagy elveszthetnek egy gyermeket. Abban hiszek, hogy a probléma megoldása elsősorban a prevenció. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a gyerekekre, a családtagjainkra. Ha megtörtént a baj, akkor a gyermekek képének megjelentetése a tejesdobozokon valóban segíthet, és ha már egy gyermeket megtalálunk, akkor megérte - mondta el a kampány arca, Gubás Gabi színművésznő, aki maga is két gyönyörű gyermek édesanyja. - Az üzenném az összes kis csellengőnek: Találjátok meg a haza vezető utat!- Azért fontos számomra ez az ügy, mert a gyerekekről, a fiatalokról van szó. Egy országban ők a legfontosabb generáció, ők a legvédtelenebbek mindenféle erőszakkal, agresszióval szemben. Másrészt azért, mert sokan el sem tudják képzelni, hogy mennyi gyerek eltűnését jelentik be ma Magyarországon. Aggasztóak a statisztikák, ezért is fontos mindenkinek a figyelmét felhívni erre - mondta el Kárász Róbert, a kezdeményezés elindítója.

19 ezer fiatalkorú eltűnését jelentették be tavaly



Továbbra is aggasztó az eltűnt fiatalkorúak száma Magyarországon. Az ORFK legfrissebb statisztikája szerint 2016-ban közel 20 ezer fiatalkorú eltűnése miatt indítottak körözést. A legveszélyeztetettebb korosztály a 14 és 18 év közöttiek, közülük 15.968 esetben intézkedtek a rendőrök a sikeres felkutatás érdekében. A 14 év alattiak, vagyis a gyermekkorúak esetében bár jóval alacsonyabb a szám, de mégis aggasztó, hiszen a tavalyi évhez képest szinte változatlan az eltűnt kiskorúak száma. A körözési rendszer statisztikája alapján 2731 esetben kellett felkutatni gyermekkorúakat.

Az Ezer Lámpás Éjszakáján idén 20 ezer világító lufit engednek fel a levegőbe, ami hihetetlen látvány lesz. A zenekarok felhozatala is erősnek ígérkezik, fellép többek közt a Mary Popkids, Hevesi Tamás és Király Viktor is. A JOY Magazin évente kétszer ott segít, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az elmúlt két évben, összesen több, mint 5 millió forinttal támogatott alapítványokat, civil szervezeteket, most pedig az Ezer Lámpás Éjszakája népszerűsítésében vesz részt. Most először egy komoly társadalmi kampány is elindult, melyben Kárász Roberték hírességeket kértek fel, hogy csatlakozzanak a programhoz. Robi és csapata azt remélik, hogy az ő segítségükkel még több embert sikerül elérni, és megszólítani. A Wellhello együttes két tagja, Fluor Tomi és Diaz mellett többek közt Szabó Győző és Hegyi Barbara is kiállnak a mozgalom mellett.