Gruber doki miatt bontják a vonalat

Ha egy felnőtt nő hétköznap délután az édesanyjával beszél, és a mama váratlanul bontja a vonalat, akkor biztosak lehetünk benne, hogy A hegyi doktor – Újra rendel áll a háttérben. Igen, a sikersorozat, amely az elmúlt évtized legnépszerűbb német tévés produkciója volt, és már itthon is az idősebb nézők nagy kedvence - írja a borsonline.hu Hogy mitől az elképesztő siker? Elsősorban a jó színészi játéknak köszönhető, az érdekes és izgalmas karaktereknek és persze a meseszép tiroli tájnak, amely szinte minden jelenetben ámulatba ejti a nézőt.A történet főhőse Gruber doktor, egy jó hírű müncheni orvos, aki megunva a nagyváros zaját a csendes Tirolba, egy apró faluba veszi az irányt, ahol azt hiszi, majd nyugalomban telnek a napjai…A forgatókönyvírók persze nem szántak neki csendes hétköznapokat: turistabalesetek, rejtélyes bűnügyek és természetesen egy vérpezsdítő szerelmi szál is gondoskodik arról, hogy a sorozat minden része izgalmas legyen. Nem csoda, ha édesanyáink mondat közben is le­csapják a telefont, ha meghallják a főcímzenét.A hegyi doktor – Újra rendel második évada fut jelenleg a TV2 képernyőjén hétköznap esténként.