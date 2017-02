Grammy - Adele dala kapta az év felvételének járó díjat

Adele 25 című albumáról a "Hello" című slágere kapta az év felvételének járó elismerést az 59. Grammy-díjkiosztó gálán helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben.Az év albuma, az év dala és az év legkiemelkedőbb új előadója mellett az év felvétele a legfontosabb kategória, amelyben kiosztják az amerikai zenei szakma legrangosabb elismerését.Jelölt volt még Beyoncé - Formation, Lukas Graham - 7 Years, Rihanna és Drake - Work, valamint a Twenty One Pilots - Stressed Out című szerzeménye.A díjátadón az énekesnő meglepetést is okozott, amikor a George Michael emléke előtt tisztelegve adta elő a művész áthangszerelt dalát. Váratlanul megállította azt és kérte, hogy indítsák újra az elejétől.Megrendültségében hamisan énekelt, elrontotta és emiatt káromkodott is. A közönség, köztük Jennifer Lopez, Rihanna, Lady Gaga, John Legend is ovációval fogadta az énekesnő szívből jövő teljesítményét.