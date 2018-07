Grammy-díjas világsztár és az egészséges életmód a FEZEN középpontjában

A Grammy-díjas Pitbull, több mint száz fellépő és az egészséges életmódot népszerűsítő programok is várják a közönséget július 25. és 28. között Székesfehérváron a FEZEN-en - közölték a fesztivál szervezői az MTI-vel.



A fesztiválon az amerikai világsztár Pitbull mellett fellép a német Helloween, a brit The Prodigy és az amerikai Mr. Big is, de rajtuk kívül több mint száz fellépő szórakoztatja a közönséget négy napon át.



A zenei műsor mellett az új ReAktiváló programhelyszínen az egészséges életmód és a mozgás áll a középpontban, lesz evezőverseny, spinning, jóga és kötélhúzásban vagy fekvőtámaszban is összemérhetik erejüket a fesztiválozók. Csocsóbajnokságot is szerveznek a fesztiválon, melyet a magyar bajnok székesfehérvári MOL Vidi FC segít, valamint a Magyar Vöröskereszt szervezésében véradásra is lesz lehetőség.



Az egészséges életmód jegében a ReAktiválóban a fesztiválozók laktóz- és gluténmentes ételeket, proteines és cukormentes süteményeket is vásárolhatnak.



Az egyik gyógyszergyártó cég a ReAktiválóban - valamint Ákos pénteki és Pitbull szombati koncertje előtt a nagyszínpadon is - az újraélesztés könnyen elsajátítható, életmentő technikáját ismerteti meg a fesztiválozókkal.



A film és a színház is megjelenik a FEZEN-en: a Gépház moziban babzsákfotelekből légkondicionált teremben nagy klasszikusokat és mai kedvenceket is nézhetnek a fesztiválozók, a Fonó Sátorban pedig a székesfehérvári Szabad Színház előadásában kortárs finn és magyar drámát is láthatnak az érdeklődők.



A Civil Ligetben számos civil szervezettel ismerkedhetnek meg a résztvevők, a kemping mellett a koncertek előtt pedig egyéni és csapatfeladatokban játékos vetélkedőkön mérhetik össze tudásukat a fesztiválozók.