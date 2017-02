Gór Nagy Mária karácsonykor tudta meg, hogy megcsalják

Az hamar kiderült, hogy a vendégek egyike sem tartott még szeretőt, – nem úgy mint Pintér Tibor, akinek több viszonya volt, mint amit össze tudna számolni – ugyanakkor a színésznő került már megalázó helyzetbe - írja a 24.hu Gór Nagy Mária elmondta, hogy első férje, aki két fiának is az édesapja bizony megcsalta őt.Lefektettem a gyerekeket, ott ültünk a karácsonyfa alatt és akkor közölte velem, hogy viszonya van valakivel már fél éve. Az nagyon szíven ütött– mesélte a 69 éves színésznő, aki már sejtette, hogy a férfi más nőkhöz jár és emiatt össze is verekedett vele.Demcsák Zsuzsa aztán felvetette a kérdést, kötelező-e, hogy az emberek monogám kapcsolatban éljenek. Gór Nagyból ekkor kitört egy gondterhelt:Jajj, istenem…Mivel ennyire futotta, Bíró Ica vette át a szót, a színésznőnek eztán esett le, hogy keverte a szezont a fazonnal.Ja, mi az, hogy monogám? Elfelejtettem… Áh, értem, én most a remeteségre gondoltam. De akkor, ha a monogám azt jelenti, hogy legyünk hűségesek a párunkhoz, akkor igen, legyünk monogámak.