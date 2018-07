Gömbölyded formák a Balaton Soundon - fotók

kép: BorsOnline

Menő a szelfi a francia „asztro-gömbös" produkció mellett a Balaton Soundon. A bulizó lányok azonban megmutatták, hogy nem csak a franciák gömbjei lehetnek látványosak. - írja a BorsOnline A produkció egyébként éjfélkor még hatásosabb, ilyenkor ugyanis éteri zene mellett, villogó fények kíséretében táncolnak a művészek, sokszor a már nem szomjas bulizókkal. A művészek között van egy valódi balett táncos is.A Sound egyik legújabb és leglátványosabb produkciója eddig főképp a franciaországi ünnepeken szórakoztatta a nagyérdeműt. A társulat februárban látható volt a nizzai karneválon is, de szívesen vállal itthoni fellépéseket is. A különleges és bonyolult technikai felkészültséget igénylő produkció évek óta járja a világot, látványuk nem csak a fesztiválok, de az egyszerű városi rendezvények hangulatát is feldobja. A Soundon délután 5 órakor, és éjfélkor vonulnak a futurisztikus táncosok.