Gólyahír: Szabó Győző újra apa lesz

Sztárkönyvtár - Für Anikó: Éhségűzője az irodalom

Für Anikó szerint, mint mindig, napjainkban is a könnyebb ellenállás felé halad az emberiség. A színművész számára az irodalom lelki táplálék, maga is úgy fogalmaz: "ízlelgeti" a könyveket, de szóba került a lelki éhség is, melyet csak az irodalom képes csillapítani.