Golden Globe 2017: A Kaliforniai álom, az Elle és a Holdfény a legjobbak között - fotók

A Kaliforniai álom, Damien Chazelle modern musicalje lett a helyi idő szerint vasárnap este Hollwoodban megrendezett 74. Golden Globe-díjátadó gála nagy nyertese: a film mind a hét jelölését díjra váltotta és rekordot ért el.Damien Chazelle filmjében Emma Stone és Ryan Gosling szerelmespárt alakít, akik pályakezdőként próbálnak befutni Hollywoodban. Gosling és Stone is Golden Globe-díjas lett a vígjáték vagy musical kategória színészi mezőnyében. A Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók a Kaliforniai álom rendező-forgatókönyvíróját, a film zenéjét és a produkcióban elhangzó City of Love című dalt is díjazták.Damien Chazelle felidézte, hogy hat évig dolgozott alkotótársaival a zenés film forgatókönyvén, mielőtt lehetőséget kapott volna arra, hogy leforgassa a produkciót.A papírforma érvényesült a legjobb dráma díjának átadásakor is: az idei díjszezon nagy esélyeseként emlegetett Holdfény kapta a Golden Globe-ot, amely egy Miami környékén felnövő fekete, szegény, meleg fiú élettörténetét kíséri végig. A kis költségvetésű alkotás forgatókönyve Tarell Alvin McCraney színdarabjából készült, a film egyik producere Brad Pitt cége, a Plan B volt.A Kaliforniai álom diadalútját vezette fel Jimmy Fallon műsorvezető megnyitója, amelyben egy előre felvett zenés videóval parodizálta a musicalt.A legjobb musical díját átvevő Fred Berger producer elismerte, hogy voltak kétségek a musical műfaját megújító film sikerével kapcsolatban, hiszen ez a zsáner a negyvenes években élte a fénykorát. Berger megköszönte a produkció támogatóinak, hogy sutba vágták a kételyeiket, és az alkotókkal együtt "a mélybe vetették magukat egy szikláról, hogy elkészülhessen a film".A gála a politikai célzásoktól sem volt mentes, hiszen alig két hét maradt Donald Trump elnöki beiktatásáig. Fallon bevezetőjében a Golden Globe-díjátadót azon kevés helyek egyikeként emelte ki Amerikában, ahol még számít a nép szavazattöbbsége, amivel arra célzott, hogy az elektori szavazattöbbséget figyelembe vevő amerikai választási rendszer miatt hiába kapott a demokrata Hillary Clinton több millió állampolgári vokssal többet, mégis a republikánus Trump nyerte az elnökválasztást.A nyolcszoros Golden Globe-díjnyertes Meryl Streep a Cecil B. DeMille-életműdíját átvéve egy megrázó történettel illusztrálta érzéseit: felidézte, hogy Trump a választási kampány alatt egy gyűlésen gúnyt űzött egy fogyatékossággal élő újságíróból. A színésznő Hollywood sztárjaihoz fordulva arra kérte őket, hogy ünnepeljék és védjék meg a másságot. "Hollywoodban hemzsegnek a kívülállók és a külföldiek, és ha kirúgjuk őket, nem lesz mit nézni a futballon és a vegyes harcművészeteken kívül, az pedig nem művészet" - fűzte hozzá. A színésznő, akit állva tapsolt meg a közönség, alig tudott beszélni hangszálgyulladása miatt, de hangja a rátörő érzelmektől is többször is elcsuklott.A filmdrámák kategóriájában a tudósítótestület az Elle című thriller francia sztárjának, Isabelle Huppert-nek és A régi város főszerepét alakító Casey Afflecknek ítélte oda a díjat. Casey Affleck élete eddigi talán legjobb alakítását nyújtotta Kenneth Lonergan filmjében. A meghatottság és az izgalom miatt a szavakat is alig találó Huppert a film alkotóinak, elsősorban Paul Verhoeven rendezőnek mondott köszönetet. Affleck kolléganőjét, a szintén Golden Globe-díjra jelölt Michelle Williamst is üdvözölte a színpadról, aki szerinte a forgatáson "a munka javát végezte".A Paul Verhoeven rendezésében forgatott Elle az idegen nyelvű filmek mezőnyében is elnyerte a trófeát.A legjobb animációs filmnek járó trófeát a Zootropolis - Állati nagy balhé alkotói vihették haza.A legjobb női mellékszereplő díját az 51 éves Viola Davis kapta, akinek ez volt az ötödik jelölése. A Fences című film színésznője köszönőbeszédében mások mellett édesapjára emlékezett, és az ötvenes években játszódó, afroamerikai családról szóló produkció alkotóit méltatta. Az Éjszakai ragadozók című filmben nyújtott alakításáért Aaron Taylor-Jonson vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Golden Globe-díjat.A televíziós kategóriákban az Atlanta és a The Crown című sorozat, valamint az American Crime Story - Az O.J.Simpson ügy című minisorozat kapta a díjakat. A Los Angeles-i gála első díjazottjai között volt még Billy Bob Thornton, a Goliath drámasorozat férfi főszereplője és Tracee Ellis Ross, a Feketék fehéren című vígjátéksorozat női főszereplője.Tom Hiddleston az estén a harmadik díjat vehette át a The Night Manager színészei és alkotói közül. Korábban a sorozat két mellékszereplője, Hugh Laurie és Olivia Colman is díjazott lett. Hiddleston a Dél-Szudánban dolgozó segélyszervezeteknek ajánlotta díját. Elmesélte, hogy a háború dúlta térségben tett látogatása alatt találkozott a szervezetek munkatársaival, akik elújságolták, hogy ők is nézték a fegyverkereskedelemről szóló sorozatot.Az először 1944-ben átadott Golden Globe-díjak 26 kategóriában ismerik el a filmes és televíziós produkciókat és alkotóikat. A mintegy száz tagot számláló Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) díjátadó gáláját a filmes díjszezon legnagyobb nézettséget vonzó műsorai között tartják számon, a rendezvényt az Oscar előszobájaként is emlegetik.