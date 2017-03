Gojko Mitic újra indiánná változik - Új Winnetou sorozat indul húsvétkor

Tavaly decemberben nagy sikerrel debütált Németországban a legendás Winnetou című filmsorozat 2016-os változata. A minisorozatban Gojko Mitic is feltűnik, akit az RTL Klub nézői április 15-én este láthatnak majd újra.A német RTL-en 2016 decemberében debütált az újraforgatott, legendás Winnetou-sorozat. A modern változat is ugyanúgy Karl May regényei alapján készült, mint az NDK-s elődei.

A három részes sorozatban a szereplőgárda természetesen megváltozott: Winnetou szerepében Nik Xhelilaj albán színész látható, míg Old Shatterhand megformálója Wotan Wilke Möhring német színész lesz.Ugyanakkor a sokak által ismert és kedvelt 1960-as évekbeli sorozatból is lesz ismerős arc, ugyanis a 75 éves Gojko Mitic Winnetou apját, Incsu Csunnát játssza a minisorozatban. Külön érdekesség, hogy az új epizódokat ugyanott forgatták, ahol az 50 évvel ezelőtti sorozatot, vagyis Horvátország vadregényes tájain.

Németországban a 14-59 éves célcsoportnál átlagosan 16,1 százalékos közönségaránnyal futott a mini széria, ami az ott is piacvezető RTL átlagos közönségarányánál több, mint 4 százalékponttal magasabb eredményt jelent.A sorozat magyar nyelvű premierjére sem kell már sokat várnia a nézőknek, ugyanis április 15-én, 22-én és 29-én az RTL Klub is műsorára tűzi mindhárom epizódot.