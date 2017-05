Godzilla vs. Kong: hétpecsétes titokként őrzik a történetet

Adam Wingard lesz a Godzilla vs. Kong című szörnyfilm rendezője - értesült a The Hollywood Reporter.



A forgatókönyvön A Karib-tenger kalózai-filmek szkriptjének társszerzője, Terry Rossio vezetésével dolgozik egy írócsoport. A történetet hétpecsétes titokként őrzik.



Wingard korábban a You're Next című horrorral és a The Guest című thrillerrel hívta fel magára a figyelmet, legutóbb a Netflix számára rendezte meg a Death Note című filmet. A produkció a Legendary Entertainment és a Warner Bros. közös vállalkozása.



A két filmes szörny összecsapását nagy várakozás előzi meg. A Kong: Koponya-sziget, amelyet márciusban mutattak be, világszerte 565 millió dolláros bevételt hozott. A Godzilla folytatása, a Godzilla: King of the Monsters Kyle Chandler, Vera Farmiga és Millie Bobby Brown közreműködésével pedig éppen most készül.



A Godzilla vs. Kong a tervek szerint 2020. május 22-én kerül a mozikba.