Gloria Estefan és Tony Bennett egy-egy dala a legfontosabbak között

Tony Bennett Grammy-díjas amerikai jazzénekes és az ugyancsak Grammy-díjas kubai énekesnő, Gloria Estefan egy-egy dala, valamint a legendás New York-i hiphop-csapat, a Run-DMC egyik albuma is bekerült az amerikai Kongresszusi Könyvtár legfontosabb hangfelvételeket őrző nyilvántartásába.



A Kongresszusi Könyvtár Nemzeti Hangfelvétel Nyilvántartása (National Recording Registry) évente 25 "kulturálisan, történelmileg és esztétikailag jelentős felvétellel" bővül. Csak tízévesnél régebbi alkotások kerülhetnek a gyűjteménybe.



Az intézmény szerdai bejelentése szerint a frissen beválogatott felvételek közé tartozik Bennett I Left My Heart in San Francisco, valamint Estefan és a Miami Sound Machine Rhythm is Gonna Get You című slágere, továbbá a Run-DMC Raising Hell című nagylemeze és A muzsika hangja filmzenéje.



Bekerült továbbá a Fleetwood Mac együttes Rumours című albuma, Kenny Logginstól a Footloose című dal, a Le Freak című szám a Chic együttestől, Kenny Rogers előadásában a The Gambler, valamint Smokey Robinson My Girl című szerzeménye a The Temptations előadásában.



A 25 befutót minden évben a nagyközönség és a nyilvántartás illetékesei által javasolt jelöltekből választják ki.