Gisele Bündchen bal melle népszerűbb volt a jobbnál - fotók

Gisele Bündchen, aki korábban meghódította Leonardo DiCaprio és Chris Evans színészek szívét is, most elárulta, nem tudott kibékülni a szülés utáni alakjával, így kés alá feküdt –– Mindig is dicsérték a testemet, de a szülés és szoptatás után sebezhetőnek és bizonytalannak éreztem magam. Hiába edzettem és táplálkoztam egészségesen, nem tudtam mit kezdeni azzal, hogy a gyermekeim jobban szerették a bal mellemet mint a jobbat. Ezért kés alá feküdtem, de már megbántam... – vallotta be a brazil modell, akinek 2009-ben egy kisfia, 2012-ben pedig egy kislánya született Tom Brady amerikai futball játékostól.