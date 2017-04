Gidófalvy Attila elköszönt a Lord zenekartól

Magyarország egyik legcsodálatosabb Rajongó táborához, a LORD KÖZÖNSÉGÉHEZ!!



Ebben a rövid közleményben szeretném tudatni VELETEK, mert nagyon fontos számomra, hogy tőlem halljátok, 30 év után, 2017. április 21-től nem vagyok a LORD zenekar tagja.



Döntésemet hosszadalmas mérlegelés után (hiszen volt időm most bőven) fájó szívvel hoztam meg, amiben nem játszik szerepet a betegségem, mert továbbra is zenélek és annak, aki szereti azt, amit nyújtani tudok a színpadon, megtalál.



A részletek, úgy gondolom kizárólag rám és a zenekarra tartoznak, és nem kívánom nyilvánosságra hozni. MINDENKINEK köszönöm azt a sok-sok szeretetet, amit 30 éven keresztül kaptam TŐLETEK! Köszönöm, hogy a kórházi megpróbáltatások alatt is, lélekben mindvégig mellettem voltatok!



További sok sikert kívánok a LORD zenekarnak!



Ui.: "Ki tisztel, megköszönöm, ki nem tisztel, azt elkerülöm, de én nem haragszom senkire…… és csak a szépre emlékezem!!!!! És továbbra is, csak azért is VIDÁMSÁG ÉS ROCK AND ROLL és ÖRÖKKÉ SZÓLJON A ROCK!!!!!!!"



További őszinte szeretettel gondolok Rátok! Gödi Gidó