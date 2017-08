Gidófalvi Attila súlyos betegsége után újra a színpadon

Szombaton lépett fel a Várkert Bazárban a Karthago, mely fellépésnek a különlegességét az adta, hogy súlyos betegsége után most lehetett először a színpadon látni Gidófalvy Attilát - számolt be a Bors.A 65 éves zenésznek éppen a napokban, augusztus 21-én volt a szülinapja, de az idei évtől már kettőt is megül. Február 17-én ugyanis újjászületett a billentyűs-gitáros, egy nyolcórás őssejtbeültetésen esett át gerincdaganata miatt.