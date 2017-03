Gianni és Debreczeni Zita hamarosan házasodik

Házasodik a számos műsorból ismert vendéglős Gianni és a modellként befutott Debreczeni Zita – jelentette a Story Extra. A magazinműsor híre szerint hamarosan esküvő lesz, méghozzá Olaszországban, de a pontos helyet még nem közölték - írja az Origo „Régimódi esküvőt szeretnék, hosszú, letisztult ruhám lesz, esetleg csipkefátyollal. Templomi is lesz, sőt nem tartom elképzelhetetlennek, hogy tengerparton is kimondjam az igent. Nekem nagyon fontos, ko-molyan is gondoljuk" – nyilatkozta korábban a menyasszony.