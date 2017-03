Gesztesi már nem a színészetből él

Azt mondja, a háttérben működő vállalkozásai eltartják - írja a BorsOonline Nagy a csend Gesztesi Károly körül, az ittasan okozott közlekedési balesete óta nem mutatkozik nyilvános helyeken, visszavonultan él. Mint kiderült, az önkéntes elvonulásnak egy műtéti beavatkozás is az oka.– Béres György professzor megműtötte az évek óta rendetlenkedő térdemet – mondja a színész, akit otthonában ért utol telefonon a Bors. – Tizenöt éve sérültem meg a Vígszínházban, a szalagjaim elszakadtak. Akkor megműtöttek, de most szükség volt egy újabb beavatkozásra, mert tele volt porcdarabokkal az egész. Nem tett jót az sem, hogy sokat erőltettem, rengeteget futok, ugye – teszi hozzá a jellegzetes dörmögő hangján.Gesztesi Károlynak pont jókor jött ez a beavatkozás, hiszen végre valami rákényszerítette arra, hogy a „fenekén maradjon".– Úgysem tudtam volna másképp nyugton maradni, kényszeres tevékenykedő vagyok. Most sokat pihenek, de emellett napi három órán át rehabilitáción veszek részt Mattesz Csilla úszóolimpikon vezetésével.A közel két hónapja tartó kényszerpihenőnek persze vannak árnyoldalai is, hiszen Gesztesi egy vasat sem keres, amikor nincs színpadon vagy szinkronstúdióban.– A rendezők azt mondják rólam, hogy velem pénzen nem lehet vitatkozni – válaszolja az anyagi helyzetét firtató kérdésünkre Gesztesi. – És ez így is igaz. A helyzet az, hogy számomra a színészet örömforrás – amit természetesen nagyon komolyan veszek, – hiszen nem függ tőle a megélhetésem. Nem is függött soha! Az ingatlanvállalkozásom szépen működik a háttérben, nem én járok tárgyalni, hanem képviselnek, a bevételem pedig szépen jön.