Gesztesi azt állítja lánya miatt balesetezett

A színész úgy vallott, azért itta le maga legutóbbi balesete éjszakáján, mert hiányzott neki a lánya, Panka. Egyébként nyugtatókra is szüksége volt, kórházban is feküdt és műtét előtt is áll.





Szerinte mindenkinek lehetnek gyengéi, neki a gyerekei a gyengéi: négy fiáért és lányáért él-hal. Mégis a sors úgy hozta, hogy novemberi névnapja előtt két hónapig nem láthatta Pankát, sőt kislánya telefonon sem köszöntötte fel. Hogy miért, arról nem beszélt a bíróságon, arról viszont igen, hogy „egy forgatással és szinkronnal teli sűrű nap után, szívében lánya emésztő hiányában" feküdt le aznap este aludni, majd éjfél körül felkelt, hogy kínzó gondolatait megossza valakivel.



Mivel ilyenkor már jószerivel mindenki alszik, bejött Budapestre, hogy a Lánchíd melletti rakparton sétálja ki magából a fájdalmát. A keserédes ballada itt vett drámai fordulatot: bizony volt arra egy kocsma, sétálgatás helyett hamar lett az estéből poharazgatás.



– Azért ittam le magam, mert nem láthattam a lányom – mondta a bíróságon Gesztesi, akinek fogalma sem volt, mennyit ivott aznap este. Viszont azt elárulta, hiszen erre tisztán emlékszik, hogy a baleset óta nyugtatót szed, mert meggyengültek az idegei.



