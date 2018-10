Gerard Philips holland üzletember 160 éve született

Bankárcsaládban született a Waal folyó partján fekvő Zaltbommelben, távoli rokona volt a kapitalizmust oly kíméletlenül ostorozó Karl Marx. 1883-ban a delfti műszaki főiskolán szerzett gépészmérnöki diplomát. Ezt követően Vlissingen, majd Glasgow hajógyáraiban dolgozott, és ekkoriban kezdte komolyabban tanulmányozni Thomas Alva Edison 1879-ben bemutatott találmányát, az izzólámpát, és annak gyakorlati alkalmazását. 1886 őszén beiratkozott a glasgow-i egyetem esti tagozatára, és nem sokkal később a neves fizikus, matematikus William Thomson (Lord Kelvin) kutatócsoportjának a tagja lett.Az egyetem elvégzése után egy ideig Berlinben dolgozott, majd a londoni Anglo-American Brush Electric Light Corporation munkatársaként az európai kontinens különböző villamossági létesítményeivel foglalkozott. 1889-ben Emil Rathenau, a mai AEG gyár elődjének alapítója meghívta, hogy ideiglenesen vegye át cégének amszterdami képviseletét. Ebben az időszakban egy tanácskozáson találkozott össze Jan Jacob Reesse mérnökkel, akivel aztán közösen kezdtek dolgozni egy kisebb, izzólámpákat gyártó üzem tervén. 1890 végén azonban Reesse - nem tudni, miért - elállt a vállalkozástól. Philips azonban nem tett le üzemalapítási tervéről, és az apja által nyújtott hitelből megvásárolt és felújított egy régi gyárépületet Eindhovenben, ahol 1891. május 15-én Philips és Társa néven, 75 ezer gulden alaptőkével és tíz munkással izzólámpagyárat létesített. Az első években a gyár számos nehézséggel nézett szembe, és bankcsőd is fenyegette. 1895-ben azonban csatlakozott a céghez Gerard öccse, Anton, aki remekül tájékozódott a reklám és a kereskedelem világában, és direkt marketing módszerekkel felpörgette az üzletet. 1900-ban a Philips a harmadik legnagyobb izzólámpa-forgalmazó lett Európában, majd működésük tizedik évében az elektromos izzók vezető nemzetközi szállítói lettek.1912-ben a cég részvénytársasággá alakult. Hosszú távú sikerüket az 1914-ben Gerard által létrehozott kutatólaboratóriumnak köszönhetik, az itt született eredményeket a gyártástechnológia fejlesztésében hasznosították. 1918-ban a röntgensugárcsővel betörtek az egészségügyi piacra, fejlesztéseiket szabadalmakkal védték le. Közben nem feledkeztek meg azokról sem, akiknek mindezt köszönhették: dolgozóiknak munkáslakásokat építettek, Eindhoven Woensel és Strijp körzetében komplett szolgáltatásokat biztosító Philips-falvakat létesítettek, vállalati nyugdíjpénztárt alapítottak. 1916-ban Gerard feleségével, Johanna van der Willigennel együtt létrehozott egy oktatási alapítványt, amellyel szintén gondoskodtak munkavállalóik jövőjéről. 1917-ben Gerard tiszteletbeli doktorátust kapott egykori iskolájától, a delfti műszaki főiskolától. 1922-ben lemondott a gyár vezérigazgatói posztjáról, utóda öccse, Anton lett.Gerard Philips ezt követően különböző vállalatok felügyelőbizottsági tagja volt, majd Párizsban, később Cannes-ban telepedett le. 1931-ben tért vissza Hollandiába, és Hágába költözött. Itt halt meg 1942. január 26-án. A cég Gerard távozása után is folyamatosan fejlődött. A Philips 1927-ben rádiógyártásba fogott, és a televíziózás kísérleti korszakában is úttörő szerepe volt. 1939-ben mutatták be a hatalmas sikert arató elektromos borotvát, a Philishave-et. A cég nevéhez fűződött 1963-ban a kompakt audiokazetta, 1965-ben kezdték meg az integrált áramkörök előállítását. A 70-es években sorozatban vásárolták fel a vetélytársakat (Magnavox, Signetic, GTE Sylvania, Westinghouse izzók), 1972-ben megalapították a PolyGram hanglemezcéget. 1982-ben jelent meg Japánban a hanglemezkiadás és az adattárolás világát alapjában megváltoztató Compact Disc (CD), a Philips és a Sony közös szabadalma. Számos más vállalattal összefogva belevágtak a DVD fejlesztésébe, és kutatóik részt vettek a DVD-t felváltani hivatott Blue Ray Disc létrehozásában is.A 1990-es években a cégvezetés a vállalati felépítés egyszerűsítése mellett döntött, és globális átszervezést hajtott végre. 2016-ban két önálló egységre vált szét: a világítástechnikai üzletág Philips Lighting (2018-tól Signify) néven működik tovább, a háztartási kisgép és gyógyászati berendezések üzletágakat egy egységgé olvasztották össze. Jelenleg a Philips vezető szerepet játszik a szív- és az akut betegellátás, a diagnosztikai képalkotás, továbbá az egészségügyben alkalmazható szoftvergyártás és fejlesztés területén. A Philips Magyarország Kft. 1989-től működik újra Budapesten.