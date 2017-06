Gelencsér Tímea: elbúcsúztam a koronától

– A keserédes a jó szó rá. Egyrészt szuper évet tudhatok magam mögött, annyi mindent tanultam és tapasztaltam… Szerintem ez volt az eddigi huszonhárom évem legizgalmasabb időszaka. Másfelől azonban annyira pörgősen telt, olyan sűrű év volt, hogy úgy érzem, ebből most elég ennyi, és átadom másnak a lehetőséget, hogy átélhesse mindazt, amit én. A „szépségkirálynősködés" több annál, mint amit az emberek általában képzelnek róla. Nem arról szól, hogy felrakom a koronát a fejemre, és fel-le rohangálok vele, hogy „én vagyok a legszebb!", hanem ez tényleg egy komoly feladat. A győztes egy évig Magyarországot képviseli külföldi, de hazai rendezvényeken is. Ez folyamatos felkészültséget jelent, hiszen mindig helyt kell állnia és úgy viselkednie, hogy büszke legyen rá, aki megválasztotta. Emellett a felkészülés a Miss Worldre eléggé stresszes, de a világverseny is egy hatalmas élmény, én imádtam, bármikor újracsinálnám.– Talán az, hogy egyedül kellett helytállnom. Korábban bármi problémám akadt, hívtam a szüleimet, a tesóimat, valaki segítsen! Most először alakult úgy, hogy mindenkinek megvolt a saját dolga, és csak én tudtam, hogy mire is van szükségem pontosan. Például ruhát intéztem, nemzeti ajándékot, néptánctanárt kerestem a világversenyre, zenét vágattam a produkcióhoz stb. Megtanultam beosztani az időmet. Ezt tudnám kihívásként kiemelni, mást nem is, mert amúgy élvezettel, szívből csináltam az egészet, nem teherként éltem meg.– Épült egy gyönyörű szép cserépkályha a nappalinkban ősszel, és azon tartottam. Két trófea között helyeztem el: még a Magyarország Szépe táborában kaptam az üvegdíszeket, amikor megnyertem a Miss Beauty Face és a Miss Talent alversenyeket.– Nem annyira sűrűn, amit egyébként nagyon sajnáltam. Legtöbbször a szalagot kérték a képekhez. De pont most volt a legutolsó koronás fotózásom, elbúcsúztam tőle… Hiányzik egyébként, olyan érzésem van, mint amikor az ember otthon felejt valamit egy utazásra indulva.– Mindig lehet érezni, hogy ki az, aki nagyon céltudatos és nyerni szeretne. Azt hiszem, idén ez az összes lányra jellemző, nagyon akarják a három korona egyikét. Nehezen is tudok dönteni zsűritagként az alversenyeken, mert amellett, hogy szépek és csinosak, mindenki belead apait-anyait… Szóval győzzön a legjobb!

– A sportmúltam miatt fontos, hogy szép alakja legyen. Nem azt mondom, hogy feltétlenül kockahasat mutasson, de azért látsszon, hogy tesz az alakjáért, edzeni jár, feszes a bőre. Illetve harmonikus legyen megjelenése, magabiztosságot sugározzon. Ami még számomra nagyon fontos szempont, az a nyelvtudás. Mert a világversenyen úgy tapasztaltam, hogy aki nem beszélt angolul, azt nem vették komolyan.– Számomra megfelelő idejű alvás, egészséges étkezés, mozgás. Ez a három, ami jó érzést kelt belül. Illetve nagyon fontos a körülöttem lévő emberek szeretete, és az, hogy mindig legyen előttem valamilyen cél. Kikapcsolódásként pedig sok időt töltök az örökbe fogadott kutyusommal, Licsivel, feltölt az a szeretet, amit ő képes adni.– Gluténérzékeny vagyok, így annyira nem könnyű. De imádom például a kölesgolyót! (Nevet.) Igazán a rágcsálnivalókat szeretem, nem a csokit vagy a gumicukrot... Szeretem a paleofagyit is, és mindenem még a kávé.– Nagyon előre nem tudok tervezni, valamiért az élet mindig keresztbe húzza a távoli elképzeléseimet. Ezért a közeljövőre koncentrálok, most például a nyár kicsit a pihenésről szól majd, mert az elmúlt évben nem sok időm jutott a családra, barátokra. Ősztől pedig szeretném folytatni az iskolát. Eddig marketinget tanultam, de a színészet nagyon érdekel, élvezem, amikor játszhatom, és bízom benne, hogy elindulhatok ebbe az irányba. Újra szeretnék spanyolul is tanulni, a már meglévő angol felsőfok mellé egy erős spanyolnyelv-tudást is megszerezni. Van pár ötletem vállalkozás indítására is, de az még odébb van... Amit nagyon fontosnak tartok, hogy próbálok a jövőben is olyan feladatokat elvállalni és úgy viselkedni, hogy a szüleim büszkék legyenek rám. Nem fogok soha botrány miatt címlapra kerülni, és az olyan felkérésekre is nemet mondtam, mint például fotózás egy férfimagazin számára – tudom, hogy ettől nem lennének boldogok, ezért nem vállalom.