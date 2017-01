Gazdájával néz videókat a YouTube-on Shati, a tyúk

Békési Eszmeralda kétlábú kedvence „a szobában lakik itt bent". Nem volt ez mindig így, másfél éve ő is egy keltetőben látta meg a napvilágot. Ám Shati novemberben megbetegedett -– Csak gubbasztott az óljában, ezért azonnal állatorvoshoz vittük – kezdte a történetét a gondos gazdasszony.– Kiderült: léghólyagfertőzése van, antibio­tikumos kezelést kapott. A be­tegsége idejére bevittük a házba. Amikor jobban lett, vissza akartuk engedni a társaihoz az udvarra, de ahogy letettük a földre, újra rosszul lett, olyan volt, mintha elájult volna. Gyorsan visszavittük, és azonnal magához is tért.

Így történt, hogy Shati a család teljes jogú, ötödik tagja lett. A másfél éves tyúk ott szeret tartózkodni, ahol a ház lakóinak hangját hallja. gazdája például az internetet böngészi, rögtön ott terem. A legjobban az állatos videókat kedveli a YouTube-ról. De nem csak társait, magát is szívesen nézi.Eszmeralda a baromfiudvar többi lakóját is nagy becsben tartja, a tyúkok meg is hálálják a gondos törődést. Mindennap megajándékozzák gazdáikat egy tojással. Igaz, Shati leginkább az ágyra szeret tojni.Shati néhány cserép virágföld kikaparásán kívül nem tesz kárt a lakásban. Arra viszont figyelni kell, hogy csak akkor menjen fel az ágyra, ha le van takarva, hiszen nem csak tojást tojik.