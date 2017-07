Gáspár Evelin passzolta a dzsungelt

A Celeb vagyok, ments ki innen! ősszel visszatér az RTL Klub képernyőjére. Arról, hogy kik szerepelhetnek a piacvezető kereskedelmi csatorna dzsungelrealityjében, még nagyon korai lenne beszélni. Pár hónap múlva kiderül, jók voltak-e a Bors tippjei.

2017 őszének utolsó hónapja a dzsungelről és a celebekről szól majd: a Bors információi szerint ekkor kerülhet adásba a Celeb va­gyok, ments ki innen! új évada, amely ezúttal is élőben, Dél-Afrikából jelentkezik majd.A Bors úgy tudja, a csatorna minden eddiginél fiatalabb garnitúrával vág neki a dzsungelnek, ahol pókokkal, kígyókkal, mocsárral, tűző nappal, széllel, egyszóval az elemekkel és a civilizáció teljes hiányával küzdenek meg a résztvevők.– Főként harminc alatti hírességek a kiszemeltek, de természetesen lesz kivétel is. Az első szériában Győzike kígyókkal folytatott harca volt emlékezetes, a harmadikban Bea asszony brillírozott, nem csoda, hogy az időközben huszonhárom évessé lett Gáspár Evelin neve az elsők között merült fel, ám ő végül a tanulmányaira hivatkozva visszamondta a szereplést – mondta aEnnek ellenére színes egyéniségekre számíthatunk a Kruger Nemzeti Parkban. Meghívót kapott ugyanis az elmúlt évek nagy felfedezettje, Pumped Gabo, és a ValóVilág ezüstérmese, Vivien is. Utóbbi arról híres, hogy lételeme a meztelenkedés. Őket is kell majd tolerálnia a Nyerő Páros és a Reggeli két sztárjának, Peller Annának és férjének, Lukács Mikinek, valamint az Éjjel-Nappal Budapest szexi üdvöskéjének, Alexának.Az RTL Klub csak röviden reagált a lap értesüléseikre: