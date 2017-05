Gáspár Beát győzelme után elhalmozzák ajánlatokkal

Ez az idő is eljött: úgy tűnik, a jövőben Gáspár Bea lehet az, aki többet visz haza a Gáspár család konyhájára. A Konyhafőnök című gasztro-műsorban aratott fergeteges győzelme után ugyanis már most ajánlatok tucatjait kapja, nem is csoda, hogy eldöntött tény, élnie kell a kínálkozó lehetőségekkel - írja a BorsOnline Gáspár Bea pedig ezt is te­szi. Tegnap reggel már ismét az RTL Klub székházában volt jelenése, mindenki őt akarja, és alig négy nappal a győzelme után már nem csak tervek, tettek is vannak mögötte. Erről ő maga beszélt lapunknak, amikor tegnap délelőtt telefonon elértük.– Minden lesz. Elindul a blogom, a hétvégén, ha minden igaz, már éles is lesz. A próbaoldal már üzemel. Amióta tudom, hogy nyertem, azóta forog, már tizenegy adást el is készítettünk – ilyen főzőset. Lesz recept, fényképek, blog, minden tudnivaló rólam – magyarázta Bea, aki azt sem titkolja, felmerült, országos turnéra indul.