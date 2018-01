Gary Oldman félve mondott igent, egy rémkép villant be neki

Nagyon örült Gary Oldman, amikor felajánlották neki Winston Churchill szerepét A legsötétebb óra című filmben, aztán megijedt.



Arra gondolt, hogy 30 kilót kell híznia, hogy megformálhassa a meglehetősen testes brit miniszterelnököt, és ekkora túlsúlytól soha nem fog megszabadulni.



- Az a rémkép villant be, hogy lassan hatvan vagyok, a film miatt fölszedek 30 kilót, és az életem hátralévő részét azzal töltöm, hogy megpróbálok minél többet leadni belőle – mesélte a színész A legsötétebb óra londoni premierjén. – Szerencsére a maszkmesterek megoldották: habszivacs protézist applikáltak rám, így hízás nélkül is pontosan olyan lett az alakom, mint Sir Winstoné.



A film igazi bravúrja az, hogy Oldman arcát is teljesen átalakították a maszkmesterek, hogy megszólalásig hasonlítson a politikusra. A színész külsején minden hajnalban három és fél órán keresztül dolgoztak, hogy teljesen átalakuljon, mire reggel nyolckor elindulnak a kamerák.



A legsötétebb óra három hét történetét meséli el. 1940-ben ennyi idő kellett ahhoz, hogy Chuchill elérje célját, és Anglia folytassa a háborút a nyerésre álló németek ellen.



A film többszörös Oscar-várományosnak tartják a kritikusok, és a Churchill család is áldását adta rá, sőt részt vesz a produkció népszerűsítésében.

Gary Oldmant Arany Glóbuszra már jelölték alakításáért.



(Darkest Hour – hazai bemutat: 2018. január 18.)