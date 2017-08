Game of Thrones Symphonic Live koncert és a film szereplői is jönnek a PlayIT Show-ra

A november 18-19-én a Hungexpon megrendezésre kerülő PlayIT Show szervezői, újabb nevet jelentettek be a HBO népszerű sorozatából, a Trónok Harcából.



Az már régebben biztossá vált, hogy a Hodort alakító színész, Kristian Nairn ott lesz a rendezvényen. Ma pedig az is kiderült, hogy a sorozatban Hodorral egy cselekmény szálban szereplő Ellie Kendrick, filmbeli nevén Meera Reed lesz a következő színész a PlayIT-en.



A Trónok Harca színészek mellett a szervezők egy Game of Thrones Symphonic Live koncertet is szerveznek november 18-a estére.



A koncerten a népszerű sorozat zenéit hallgathatja meg mindenki, nagyzenekari előadásba. A jegyértékesítés augusztus 11-én indul.



További információk a rendezvényről: www.playit.hu https://www.facebook.com/PlayIT.hu/ Budapest, 2017. augusztus 03.