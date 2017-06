Gálvölgyi: összelopja magát a színész

Nem tartja magát humoros embernek, hogy parodistaként futott be, az is a véletlen műve - írja a Bors . A színészlegenda rávilágított arra is, ahhoz, hogy A Gálvölgyi-ként is ismerje az ország, szerencse és rengeteg áldozat is kellett.– Akkor egy csatorna volt, azt nézte mindenki. Most én hiába vagyok ebben a kitűnő műsorban nálad, mondjuk ezt nézik több mil-lióan, de lehet, hogy ötszázezren egy másik csatornát néznek. Tehát hiába szerepelek nálad, ha ezt ma este nem látják! De akkor kénytelenek voltak látni engem – viccelődött a felvételen, de kénytelen volt elismerni, a sikernek leginkább a családja itta meg a levét. Náluk ugyanis a mai napig természetes, hogy heteket csúsznak születésnapok, de még a karácsony is, sőt sokszor ő maga az, aki nem tud részt venni egy-egy ilyen ünnepen.

Összelopja magát a színész



– Egy kollégám mondta egyszer: „Ha annyit szerepelnék a tévében én is, mint A Gálvölgyi, akkor én is népszerű lennék". Aztán annyit szerepelt és nem lett népszerű – meséli Gálvölgyi János, aki televízióban, színpadon is keresett „portéka", de nem szégyelli, ugyanúgy lopta össze karakterének elemeit, mint mások. – Ez egy olyan szakma, ahol nekünk kötelező lopni egymástól. Én is rengeteg mindenkitől loptam, már nem tudom megnevezni, hogy kitől mit, de én lettem ebből A Gálvölgyi – magyarázta.

– Hiányoztam a lányaimnak, és ezért van néha lelkiismeret-furdalásom, de akkor megint csak apósomra térek vissza, aki azt mondta, hogy ha én nagyon rendes lakatosmester lettem volna, akkor nagyon szép családi életünk lett volna. Én is úgy képzeltem, hogy lesz két lányunk, ezt a Jó Isten megadta, valóban lett két lányom. Úgy képzeltem, hogy vasárnap szépen felöltöznek, fonom a hajukat, fogom a kezüket és megyünk az állatkertbe… Én vasárnap ehelyett aludtam, mert baromi álmos és fáradt voltam. De, hogyha én mentem volna velük vasárnap, mint rendes lakatosmester, akkor nem én lettem volna a A Gálvölgyi. Ezt nem adják egyszerre egy ilyen nagy csomagban mindent, hogy család, szakma, karrier… – mondta, és az unokákkal sem más ma a helyzete.– Öt órakor szoktam elindulni a színházba, ő akkor jön haza, tehát látásból biztos ismer. Tehát jön vele szemben egy viszonylag szép külsejű ember. – Lehet, ez a nagyapám. Vagy a körzeti orvos! Ez van… – mosolygott.