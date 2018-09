Galaxiskutatók és genetikusok a Nobel-díjak favoritjai között

Többek között a galaxisok méretének, távolságának és korának meghatározását, a szuperkondenzátorokkal és a vérrel foglalkozó kutatásokat is Nobel-díjra esélyesnek tartja a Clarivate Analytics nevű elemzőcég.



Az előrejelzéseket a kutatók által bemutatott, sokat idézett és az egyes szakterületek szempontjából mérvadó munkák alapján készítik. Ilyen módon már 46 díjazottat jósoltak meg.



Hétfőn az orvosi-élettani Nobel-díjjal kezdődik az elismerések bejelentésének hete, majd kedden a fizikai, szerdán a kémiai díj nyertesének nevét közlik. Pénteken a Nobel-békedíj díjazottjának, október 8-án pedig a közgazdasági Nobel-emlékdíj nyertesének személyét hozzák nyilvánosságra.



Az idei évben a díjak 9-9 millió svéd koronával (283,5 millió forinttal) járnak. Amennyiben több díjazott van, a pénzösszeget megosztva kapják. Az elismeréseket december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.



Az orvosi Nobel-díj nagy esélyű várományosai a Clarivate Analytics szerint a japán Kanehisza Minoru, a Kiotói Egyetem kutatója génenciklopédiájáért, amellyel a kutatók összehasonlíthatják és értelmezhetik a sejtfolyamatokat; Solomon Synder, az amerikai John Hopkins egyetem kutatója több neurotranszmitter azonosításáért; valamint Napoleone Ferrara, a Kaliforniai Egyetem San Diegó-i tagintézményének tudósa, aki felfedezte a vérképzés fő szabályozóit, melyek aktivitása rák esetén gyógyszeres úton gátolható.



A fizikai Nobel-díj esélyeseinek tartják David Awschalom és Arthur Gossard amerikai kutatókat a mágneses mezők elektronokat befolyásoló képességének megfigyeléséért, valamint a szintén amerikai Sandra Fabert a galaxisok korának, távolságának és nagyságának meghatározására kifejlesztett új módszeréért.



Szintén esélyes a fizikai Nobel-díjra három anyagkutató: Yury Gogotsi (Drexel Egyetem, Egyesült Államok), Rodney Ruoff (Ulszani Műszaki és Tudományegyetem, Dél-Korea) és Patrice Simon (CNRS - Nemzeti Tudományos Kutatási Központ, Franciaország), akik a szénalapú anyagokat vizsgálták energiatárolási szerepük és szuperkondenzátorként való működésük szempontjából.



A kémiai Nobel-díj várományosa lehet Eric Jacobsen, a Harvard Egyetem kutatója, aki a szerves szintézis során fellépő katalitikus reakciókat kutatta, és JoAnne Stubbe, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakértője, aki felfedezte, miért fontosak bizonyos enzimek a DNS-replikációhoz és DNS-javításhoz. George Sheldricks, a Göttingeni Egyetem kutatója a szerkezetelemzésre óriási hatással lévő számítógépes programjaiért kaphatja meg a tudományos elismerést.



A Clarivate Analytics szerint közgazdasági Nobel-emlékdíjra esélyes a spanyol Manuel Arellano (CEMFI) és a brit Stephen Bond (Oxdordi Egyetem), akik kidolgozták az Arellano-Bond-módszert, amellyel megjósolható, hogy adott politikai keretfeltételek mellett hogyan változik a gazdaság.



Szintén az esélyesek között van az amerikai Wesley Cohen (Duke Egyetem) és Daniel Levinthal (Pennsylvaniai Egyetem), akik többek között felfedezték, hogy a cégek hogyan értékelik, hogyan fogadják be és hogyan alkalmazzák a külső tudást. David Kreps, az amerikai Stanford Egyetem tudósa pedig a dinamikus gazdasági jelenségek kutatásában elért eredményeiért esélyes az elismerésre.



Idén nem adnak át irodalmi Nobel-díjat az arról döntő Svéd Akadémián kirobban szexuális zaklatási botrány miatt. A 2018-as elismerést a tervek szerint a 2019-es díjjal együtt fogják odaítélni és átadni.



A Thomson Reuters-ből 2016-ban kivált Clarivate Analytics - saját közlése szerint - eddig 46 Nobel-díjast jósolt meg sikeresen. Az általuk esélyesnek ítélt tudósok több mint fele (26) még abban az évben megkapta az elismerést, mások esetében előfordult, hogy sokkal később kapták meg a díjat. Inventas vitam iuvat excoluisse per artes - szép dolog az életet találékony művészetekkel nemesíteni. Ez a latin nyelvű mondat olvasható a Nobel-díj kitüntetettjeinek ajándékozott érmén. A díj alapítója a kalandos életű svéd robbanóanyag-gyáros, Alfred Nobel a dinamit feltalálásával alapozta meg mesés vagyonát. Azon kevesek közé tartozott, akik még életükben elolvashatták nekrológjukat, de ez nem szolgált örömére. 1889-ben, bátyja halálakor ugyanis - figyelmetlenségből - több lap őt búcsúztatta, kevéssé hízelgő szavakkal. Nobel ekkor átgondolta életét, és úgy döntött, hogy vagyonát a béke céljaira, az emberiség jótevőinek jutalmazására fordítja.



1895. november 27-én kelt, svéd nyelvű végrendeletében így rendelkezett: "A tőke, amelyet hagyatékom gondnokai biztos értékpapírokba fektetnek, alapot képez, s ennek kamatát évente díjak formájában kell kiosztani azok között, akik az előző év folyamán az emberiségnek a legnagyobb szolgálatot tették. ...egy rész annak, aki a legfontosabb felfedezést tette vagy találmányt alkotta meg a fizika területén, egy rész annak, aki a legfontosabb kémiai felfedezést vagy tökéletesítést produkálta, egy rész annak, aki a legfontosabb felfedezést tette a fiziológia vagy az orvostudomány körében, egy rész annak, aki az irodalomban a legkiválóbb idealista irányzatú művet alkotta, s végül egy rész annak, aki a legtöbbet vagy legjobbat tette a népek testvérisége, az állandó hadseregek leszerelése vagy csökkentése és a békekongresszusok rendezése vagy előmozdítása érdekében." Nobel ugyanakkor - a közhiedelemmel ellentétben - nem volt békeharcos, egyszer azt mondta: "Dinamitgyáraim hamarabb véget vetnek a háborúknak, mint a békekonferenciák."



A fizikai, a kémiai és a közgazdasági díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, az orvosi díjat a stockholmi Károly Egyetem (Karolinska Institutet), az irodalmi díjat a Svéd Akadémia, a Nobel-békedíjat a Storting, a norvég parlament által megválasztott öttagú bizottság ítéli oda, mert a díj alapításakor Norvégia és Svédország uniót alkotott. (A közgazdasági Nobel-díjat 1968-ban, fennállásának 300. évfordulója alkalmából a svéd központi bank alapította, hivatalos elnevezése: a Svéd Királyi Bank Alfred Nobel Közgazdaságtudományi Emlékdíja.) Ezen intézményekhez minden évben február 1-jéig kell befutniuk a jelöléseknek, az értékelést szeptemberig végzik el, a dö

ntést októberben hozzák nyilvánosságra. A testületek csak ötven év múltán hozzák nyilvánosságra, kik szerepeltek a jelöltek listáján.



A díjakat 1901 óta osztják ki Nobel halálának évfordulóján, december 10-én (az első és a második világháború alatt voltak évek, amikor a díjakat egyáltalán nem vagy csak néhány kategóriában ítélték oda). A kitüntetettek Stockholmban a svéd királytól, a Nobel-békedíj kitüntetettje Oslóban a Storting bizottságának elnökétől a norvég király jelenlétében veszik át az érmet és az oklevelet, melyekhez egy csekket is mellékelnek.



A kézzel gyártott, mintegy 6,5 cm átmérőjű, 20 dekagramm súlyú, 18 karátos aranyból készült, 24 karátos arannyal bevont érmék előoldala a fizikai, kémiai, orvosi és irodalmi díjak esetében azonos: Nobel portréját ábrázolja, latin számokkal felvésett születési és halálozási évével. A díjalapító portréja a békedíjon és a közgazdasági emlékdíjon is szerepel, de kicsit eltérő ábrázolással. Az érmék hátoldalán látható kép a díjat odaítélő testületek szerint változik, ide vésik fel a kitüntetettek nevét. Az oklevelek mindegyike egyedi műalkotás, művészi kivitelezésük az évek során ugyan változott, de szövegezésük mindig ugyanazt a mintát követi. A Svédországban kiosztott oklevelek svéd nyelvűek, és idéznek az indoklásból, a norvég odaítélésű békedíjnál az oklevelet norvég nyelven, indoklás nélkül adják ki.



A teljes díjjal járó csekket az idén kilencmillió (adómentes) svéd koronára, átszámítva 294 millió forintra állítják ki. A kitüntetettek a kezdeti fél évszázadban egyre kisebb pénzösszeggel gyarapodtak, mert a végrendelet értelmében a vagyont nem lehetett befektetni. Erre 1953 óta van lehetőség, az összeg nagysága azóta a Nobel-alapítvány bevételeinek arányában változik, és minden évben előre bejelentik. Az összeget 2011-ben csökkentették 10-ről 8 millió koronára, hogy pénzügyileg megerősítsék az alapítványt, s mivel a pénzügyek immár stabilnak tekinthetők, tavaly 9 millió koronára emelték az összeget, ami reálértékben az 1901-esnek 107 százaléka. A díj átvétele határidőhöz kötött, melynek lejárta után csak az érem és az oklevél vehető át, a pénz már nem.



A kialakult gyakorlat szerint a díjak megoszthatók, de legfeljebb három személy között, a Nobel-békedíjat pedig nemzetközi szervezetek is megkaphatják. Elvileg csak élő személyeket tüntetnek ki, kivételt kétszer tettek: 1931-ben az irodalmi díjnál Erik Karlfeldt svéd költő, 1961-ben a Nobel-békedíjnál a szintén svéd Dag Hammarskjöld volt ENSZ-főtitkár esetében. 2011-ben a kanadai Ralph Steinman, aki megosztva kapta az orvosi-élettani Nobel-díjat, a kitüntetés bejelentése előtt három nappal meghalt, de a neki ítélt díjat nem vonták vissza.



Az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia körül kirobbant botrány miatt idén nem ítélik oda a kitüntetést, de 2019-ben egyidejűleg két irodalmi Nobel-díjat adnak majd át. Érdekességek a világ egyik legrangosabb elismerésének történetéből A díjat alapító Alfred Nobel 1895. november 27-én kelt végrendeletében a fizikai, a kémiai, a fiziológiai vagy orvosi, az irodalmi, illetve a békedíj megalapításáról rendelkezett, a közgazdasági Nobel-díjként emlegetett Alfred Nobel Közgazdaságtudományi Emlékdíjat a fennállásának 300. évfordulóját ünneplő svéd központi bank alapította 1968-ban.



Az eddig 585 alkalommal odaítélt Nobel-díjaknak 1901 és 2017 között összesen 923 kitüntetettje volt, 896 személy és 27 szervezet, de a többször is kitüntetettek miatt a díjazottak között 892 személy és 24 szervezet szerepel.



A díjat 49 alkalommal kapta nő, de a kitüntetett nők száma csak 48, mert a lengyel-francia Marie Curie (lánykori nevén Maria Sklodowska) kétszer is kiérdemelte az elismerést, ráadásul az összes kitüntetett között ő az egyetlen, akit két külön tudományágban (1903-ban fizikából, 1911-ben kémiából) is díjaztak. A nők többsége - szám szerint 16 - Nobel-békedíjat kapott, a közgazdasági elismerést eddig csupán egyetlen nő, az amerikai Elinor Ostrom vehette át 2009-ben.



A díjazottak között a Curie család az "abszolút csúcstartó": 1903-ban Marie és Pierre Curie együtt kapta meg a fizikai Nobel-díjat, így ők lettek az első Nobel-díjas házaspár, majd 1935-ben lányuk, Iréne Joliot-Curie kapott kémiai Nobel-díjat, ő is a férjével, Frédéric Joliot-val (aki a Curie család iránti tiszteletből Joliot-Curie-re változtatta családnevét) közösen. Így övék az egyedüli Nobel-díjas anya-lánya, valamint apa-lánya cím, vejükkel kiegészülve ők tartják az egy családra eső legtöbb Nobel-díjas nehezen megdönthető rekordját is.



Rajtuk kívül még három házaspár bővítette a listát: 1947-ben a cseh-amerikai Gerty Theresa és Carl Ferdinand Cori házaspárt tüntették ki orvosi Nobel-díjjal. A svéd Myrdal házaspár tagjai közül Gunnar Myrdal 1974-ben a közgazdasági, felesége, a diplomata Alva Myrdal 1982-ben a Nobel-békedíjat vehette át. Legutóbb, 2014-ben a norvég May-Britt Moser és férje, Edvard Moser megosztott orvosi Nobel-díja növelte ötre a kitüntetett házaspárok számát.



Hat Nobel-díjas apa-fia páros bizonyítja, hogy az alma a kiváló elmék esetében sem esik messze a fájától: a brit William Henry Bragg és fia, William Lawrence Bragg 1915-ben - azóta is példátlan módon - közösen kapott fizikai Nobel-díjat. Szintén fizikából érdemelte ki az elismerést a dán Niels Bohr 1922-ben és fia, Aage Bohr 1975-ben, a svéd Karl Manne Siegbahn 1924-ben és fia, Kai Siegbahn 1981-ben, valamint az angol Joseph John Thomson 1906-ban és fia, George Paget Thomson 1937-ben. A svéd Hans von Euler-Chelpin 1929-ben kémiai, a fia Ulf von Euler 1970-ben orvosi, az amerikai Arthur Kornberg 1959-ben szintén orvosi, Roger nevű fia pedig 2006-ban kémiai Nobel-díjas lett.



Díjazott testvérpár mindössze egy van, a holland Jan Tinbergent 1969-ben közgazdasági, öccsét, Nikolaast 1973-ban fiziológiai Nobel-díjjal jutalmazták.



A kitüntetettek átlagéletkora 60 év. A statisztika szerint legidősebb korban a közgazdászokat ismerik el, átlagéletkoruk 67 év, 55 éves átlagéletkorukkal a fizikusok a legfiatalabbak.



A mindenkori legfiatalabb díjazott a pakisztáni Malala Juszafzai, aki 2014-ben mindössze 17 évesen nyerte el a Nobel-békedíjat, megdöntve a brit William Lawrence Bragg egy évszázados korrekordját, aki 1915-ben 25 évesen lett fizikai Nobel-díjas. A tudományos díjazottak között nem is nagyon lehet nála fiatalabb díjazott, mert a mai tudóspalánták ennyi idős korukban éppen csak kikerülnek az iskolapadból.



A legidősebb kitüntetett tudós az amerikai Leonid Hurwicz, aki 2007-ben 90 évesen lett közgazdasági emlékdíjas, a legidősebb korban kitüntetett nő a brit Doris Lessing, aki szintén 2007-ben, 88 éves korában vehette át az irodalmi Nobel-díjat.



A ma élő legidősebb Nobel-díjas a 98 éves Edmond Henri Fischer svájci-amerikai biokémikus, aki 1992 óta az orvostudományi Nobel-díj birtokosa, a legfiatalabb az idén 21 éves Juszafzai.



A többszörös Nobel-díjasok sorát a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) vezeti, a genfi székhelyű humanitárius szervezet háromszor (1917, 1944, 1963) kapta meg a Nobel-békedíjat. Kétszeres díjazott az ENSZ menekültügyi Főbiztossága (UNHCR, 1954 és 1981), valamint az 1956-ban és 1972-ben fizikai Nobel-díjjal elismert amerikai John Bardeen, az 1958-ban és 1980-ban is kémiai Nobel-díjjal jutalmazott angol Frederick Sanger, az 1903-ban fizikai, 1911-ben kémiai Nobel-díjas Marie Curie, valamint az 1954-ben kémiai Nobel-díjas és 1962-ben Nobel-békedíjas amerikai Linus Pauling követ - ő az egyetlen, akinek egyik kitüntetésén sem kellett mással osztoznia.



A legmeglepőbb Nobel-díj birtokosa Sir Winston Churchill. A néhai brit miniszterelnököt a közhiedelem Nobel-békedíjasként tartja számon, pedig 1953-ban irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki "mesteri történeti és életrajzi műveiért és a magasabb rendű emberi értékek védelmében kifejtett szónoki tevékenységéért". Két éve mindenkit váratlanul ért, hogy az irodalmi Nobel-díjat az amerikai költő-dalszerző-előadó Bob Dylannek ítélték, személyében az első rockzenészt díjazták.