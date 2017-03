Gabriela Spanic örökre kiírta magát a szakmából - fotó

Úgy tűnik, leáldozóban van Gabriela Spanic csillaga. A venezuelai színésznőt nehéz természetűnek tartják, ezért a vele kapcsolatban álló, telenovellákat gyártó cég állítólag alig várta, hogy lejárjon a szerződése. Ráadásul nem csak a viselkedését, a külsejét is kritizálták - írja a BorsOnline - Már letagadni sem tudja a plasztikai beavatkozásokat. Az arca eltorzult, már mosolyogni is alig tud, igazi műnő lett belőle - árulta e a sajtónak egy neve elhallgatását kérő kolléganője.A Paula és Paulina 43 esztendős sztárja valóban alig emlékeztet egykori bájos önmagára. Az arcán kívül a mellét és a hátsóját is sebészkés formálta. A Miamiban élő Spanic 2014-ben állt utoljára kamerák elé.