Furcsa szituációkba lehet keveredni, ha valaki nem ismer fel egy hírességet

Bár többször alakított rosszfiút a 84 éves Michael Caine, ez nem jelenti azt, hogy a valóságban is alvilági kapcsolatai lennének.Pedig ezzel gyanúsították - számolt be a kínos esetről a Bors.„Egy buliban voltam, és láttam, hogy egy lány furcsán néz rám, majd végül megkérdezi: Ön drogdíler? Nem! – feleltem.Mire ő: Akkor miért hívják My Cocaine-nek?" – mesélte a színész.Ez azt jelenti: „az én kokai­nom", és kiejtve („máj kokéjn") nagyon hasonlít a színész nevéhez („májkl kéjn") - írják.