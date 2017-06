Fűnyírás közben okozott kárt - Ami ez után történt, szinte hihetetlen

Egy dunaújvárosi férfi egy kórházban egy oly olyan helyen parkolt, ami mellett elkezdtek füvet nyírni, amíg ő távol volt. A fűnyíróból pedig - ahogy az lenni szokott -, röpült a fűdara mindenfelé, és feltehetően be is terítette alaposan az autó tulajdonosát.Azonban a férfi, aki a kárral ugyan nem, inkább csak bosszúsággal járó esetet okozta, nem sétált el, mint aki jól végezte dolgát. Ehelyett névtelenül hagyott egy bocsánatkérő üzenetet, és nem kevés pénzt az autó lemosatására. Diamonds blogon írták meg, hogy az autó tulajdonosa ezt követően a Facebookon kezdte el keresni, a becsületes fűnyíró embert.A keresés sikerrel végződött."(kiegészítés: Megtaláltam az úriembert, visszajárót odaadtam neki részemről nagy győzködés, részéről sűrű elnézések kíséretében. Korrekt ember.) Kint hagyom a bejegyzést , mert példaértékű."Sokakban felmerülhet - és fel is merült a kommentek között -, ha már ilyen becsületes volt vele szemben aki a füvet nyírta, miért nem adta vissza neki neki a teljes összeget az autós.

... azt gondolom, hogy ez a dolog tök természetes, ha valakinek kárt okozok, azt felvállalom és megtérítem. Senki sem akart ezzel a tettével hősködni, neki is nekem is ez a gesztus tök alap, de sajnos annyira kihalt az emberség, hogy egyből feneket kerítünk ilyen csip-csup dolgoknak. Továbbá hidd el, te sem hagynád , hogy a gyep rajta éktelenkedjen az autódon , amire amennyire tudsz vigyázol. Hidd el, nem volt szükségem a 400 Ft-jára, de két felnőtt normális ember között ez ebben az esetben egy korrekt elrendezés. Ő érezte a tette súlyát, ami dícséretes , én meg elfogadtam a gesztust. Ennyi...nem több.

Felnőttként, egyenrangúként és nem lesajnálóan állt a becsületes embertársához.Tisztelet.