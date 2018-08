Fuldoklót mentett a magyar színész

Javában tombol a nyár, itt az igazi kánikula-idő. Bár sokan a téli síszezont tartják a legbalesetveszélyesebb időszaknak, azért nem árt tudni, hogy nyáron is épp annyi veszély érhet bennünket! A jó idő tömegeket csábít a vízpartra, ráadásul a vakáció alatt könnyebben válunk felelőtlenné is. A vízimentőként is jeleskedő Bács Péter tapasztalatból int minket mértékletességre!A fiatal színésznek lételeme a sport. Kick-box-ol, fut, erősít, hetente kétszer lovagol, már indult a Nemzeti Vágta sztárfutamán, de felkapott kaszkadőr is, ezért mindig formában kell tartania magát. Ezeken kívül még vízimentő vizsgával is rendelkezik, és ennek a Balatonon nagy hasznát vette. Az egyik alkalommal, amikor szolgálatban volt, egy ittas, szívrohamot kapott férfit kellett kimenteniük a vízből.A fiatal szívtipró elárulta, a Balaton szerelmeseként gyakran ellátogat a kedvenc strandjaihoz és a mai napig figyel az egykor tanultakra és nem felejti azt a bizonyos napot. Reflex-szerűen pásztázza a környezetét, gondja van rá, hogy nehogy valami baj történjen. Hangsúlyozta, mivel itt a kánikula, nagyon fontos tudatosítani, hogy felhevült testtel vagy ittasan sose menjünk be a vízbe. Mint mondta, ma is bármikor egy fuldokló után ugrana, így ha ő ott van valahol, megnyugodhatnak a fürdőzők.De hogy lett belőle életmentő?A fiatal színésznek gyerekkorában diszkalkuliája miatt súlyos gondjai akadtak az iskolával, sokat csúfolták a többiek, amiért nem ért a számokhoz. Épp ezért már akkor is a sportban élte ki magát: a színészkedés mellett kick-boxedzésekre járt, és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatánál a legkeményebbnek tartott hazai vízimentő képzést is elvégezte. Néhány évvel ezelőtt a határ úti hősként elhíresült színész társaival vízimentőként dolgozott a Balatonnál. Egy ittas férfi belevetette magát a vízbe, és szívrohamot kapott, fuldokolni kezdett. Néhány mentőtársával együtt Péter mentette meg az életét, és húzta a partra.– Nagyon megrázó élmény volt, ugyanakkor azóta is büszke vagyok rá, hogy megmenthettem. Mikor diákmunkát vállaltam, elsődleges szempont volt, hogy olyasmibe fogjak, ami másokon is segíthet. Ezért is volt különösen jó választás ez a munka. Azóta is minden fiatalt arra bíztatok a környezetemben, hogy vágjon bele bátran, mert a nyár szépségei mellet itt igazán hasznos tud lenni a segítség! – mesélte Péter.